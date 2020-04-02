يوتيوب ترغب بمنافسة تيك توك من خلال ميزة Shorts للمقاطع القصيرة

جوجل تدخل في صف الشركات الأمريكية المنافسة لتطبيق تيك توك عبر إتاحة ميزة المقاطع القصيرة Shorts في يوتيوب.

يبدو أن الشركات الأمريكية بشكل عام ترغب في إيقاف الزحف الصيني للشبكات الاجتماعي وخاصة تطبيق تيك توك الذي يتقدم بسرعة وثبات نحو القمة، فبعد تصريحات كثيرة من فيس بوك وانتقاد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الصيني ومحاولة إيجاد منافسين له، وحديث غيرها من الشركات حول الأمر، يبدو أن جوجل ترغب باتخاذ خطوة هامة لمنافسة التطبيق الصيني عبر يوتيوب.

فوفقًا لمصادر موقع The Information، ترغب يوتيوب بإضافة ميزة باسم Shorts تضم المقاطع القصيرة ضمن تطبيقها على الهواتف الذكية.

وستتيح الميزة القادمة إمكانية استخدام مكتبة الموسيقى والمقاطع الصوتية على يوتيوب لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة لمحاكاة الصوت مثل تيك توك.

المصدر ذاته أكد قدوم الميزة مع نهاية العام 2020، لكن يوتيوب رفضت بدورها التعليق على الموضوع لموقع بحسب موقع Engadget.

لا تعُد هذه هي المرة الأولى ليوتيوب التي تحاول فيها نسخ مزايا من تطبيقات أخرى وإضافتها إلى المنصة، حيث سبق وأن نسخة ميزة القصص من تطبيق سناب شات والتي انتشرت بعدها على مختلف المنصات. وربما يعود السبب في ذلك إلى خوف الشركة من توجه المستخدمين أكثر وأكثر نحو المقاطع القصيرة وطرق نشرها على خلاف ما تتميز به منصتها الرائدة في مجال المحتوى المرئي والمقاطع الطويلة.

المصدر:

The Information