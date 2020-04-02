منصة ساري تغلق جولة استثمارية بقيمة 24.75 مليون ريال بقيادة رائد فنتشرز

أعنلت منصة التسوق الرقمي المخصصة لقطاع الأعمال “ساري” عن إغلاقها جولتها الاستثمارية “أ” بمبلغ 24,75 مليون ريال سعودي (6,6 مليون دولار أمريكي)؛ حيث جاءت هذه الجولة بقيادة صندوق رأس المال الجريء رائد فنتشرز وبمشاركة كل من صندوق دراية فنتشرر و MSA Capital.

وتعد منصة ساري منصة سعودية لدعم مجال التسوق الرقمي لقطاع الأعمال، حيث تكمن مهمتها في تسهيل تعاملات سلاسل التوريد وتحسينها عبر ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تجار الجملة للسلع الاستهلاكية بواسطة التطبيقات عبر أجهزتهم الذكية؛ وتسهل بذلك عملية الطلب بأقل وقت وجهد ممكن من أدنى انواع المنتجات الاستهلاكية إلى حمولة الشاحنات الغذائية.

وعلق السيد طلال الأسمري، الشريك المؤسس لرائد فتشرز: “منصة ساري تقدم حلول تقنية ترفع من فعالية سلسلة التوريد التقليدية، مما يدعم أصحاب التموينات الصغيرة في خدمة أفراد المجتمع خلال هذه الظروف الحرجة دون أي اضطراب.”

إلى جانب تبسيط عمليات التوريد، توفر «ساري» تقارير مشتريات رقمية تجهّز أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمرحلة الإقرار الضريبي بشكل أفضل، وهو ما يجعلنا متشوقين للقيم المضافة التي يمكن أن تخلقها ساري لقطاع الأعمال والسلطات التنفيذية بالتساوي.”

من جانبه قال السيد محمد الدوسري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة ساري، معقباً على جولة الاستثمار الحالية: “نحن في مهمة لتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط لاتخاذ قرارات شراء أكثر ذكاءً.”

وأضاف بأن السوق في الوقت الحالي ليس بحاجة لمستودعات وشاحنات إضافية، بل تقنية تدمج مستودعات تجار الجملة المتفرقة لتخلق مخزون افتراضي موحد يمكن الوصول له بشكل لحظي.”

وصرح الشريك الإداري في صندوق الاستثمار الصيني MSA Capital ين هاربيرغ أن منصة ساري في وضعية فريدة تساعدها على قيادة هذه التغيرات في السوق السعودي، لتضمن وفرة المنتجات حسب الطلب، تحت جميع الظروف.

توسع منصة ساري

والجدير بالذكر أن تطبيقات منصة التسوق الرقمي ساري لاقت اقبالاً واستقطاباً واسعاً لأصحاب الأعمال حيث وصل عدد مرات تحميل التطبيقات إلى أكثر من 20,000؛ وقدمت خدماتها لشريحة واسعة من أصحاب المحال التجارية و البقالات والمطاعم والمقاهي في 15 مدينة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

أما من على نطاق الخطة القادمة للشركة فإنها بصدد توسيع نطاق عملها في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات أصحاب ومديري المشايع من المنتجات في 25 مدينة إضافية جديدة عبر مكتبين جديدن سيكونان قيد العمل بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر

رائد فنتشرز