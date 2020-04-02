لينوفو تطلق الحواسيب المحمولة Legion 5i و Legion 7i بمعالجات إنتل الجيل العاشر

أجهزة الحاسوب المحمولة Legion 5i و Legion 7i من لينوفو تأتي مع معالجات إنتل الجيل العاشر ومعالجات إنفيديا Super Max-Q.

أعلنت شركة لينوفو اليوم، عن الحاسبين المحمولين Legion 5i و Legion 7i لخلافة النسخ السابقة من السلسلة Y450 و Y740. ويتميز الجهازان بأنهما موجهان بشكل أساسي لقطاع الألعاب والأعمال التي تحتاج عتاد قوي، حيث يحملان أحدث معالجات إنتل من الجيل العاشر من سلسلة H، ومعالجات رسومات إنفيديا التي يمكن أن تصل Super Max-Q معهما.

يتميز الجهازان بتقديمها تقنية معالجة الرسومات Advanced Optimus من إنفيديا، مع استهلاك أقل للطاقة وكفاء أعلى في العمل للاحتياجات الكبيرة.

كما يتسمان بوجود سلسلة معالجات إنتل الجيل العاشر Core H الموجة للأجهزة ذات الإمكانيات العالية لتقديم أفضل أداء ممكن للمستخدمين.

فيما ينفرد الجهاز الأعلى إمكانيات، Legion 7i، بوجود خيار معه للحصول على معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2080 Super Max-Q، وهو معالج رسومات من إنفيديا متاح في الوقت الحالي رفقة معالجات إنتل فقط بعيدًا عن AMD، ما يعني عدم احتمالية وجود خيارات بمعالجات AMD مع هذه السلسلة. أما الجهاز الأقل Legion 5i فسيأتي مع معالج رسومات RTX 2060 وبسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي.

سيبدأ سعر جهاز Legion 7i من 1,119 دولار مع معالج رسومات RTX 2070، ويرتفع بالتدرج حتى RTX 2080 Super Max-Q.

المصدر:

Engadget