فيس بوك تطلق نسخة سطح المكتب من تطبيق ماسنجر على ويندوز وماك

تطبيق ماسنجر فيس بوك يصل إلى نظام ويندوز و ماك ليتيح لمستخدمي الحاسوب الحصول على المزايا بشكل منفصل.

أعلنت شركة فيس بوك قبل لحظات، عن إطلاق تطبيق ماسنجر لمستخدمي سطح المكتب على نظام تشغيل ويندوز و ماك، ليتسنى للمستخدمين الاستفادة من إمكانيات تطبيق المراسلة المعروف بشكل أوسع خاصة في اجتماعات العمل التي ارتفعت بشكل هائل مع وباء كورونا العالمي الذي أجبر معظم الناس على العمل من منازلهم.

سيقدم التطبيق كما العادة، خاصية مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية مثلما الحال مع نسخة التطبيق على نظام أندرويد وiOS.

كما سيضيف خاصية مزامنة المكالمات مع تطبيق الهواتف الذكية، وارسال اشعارات الرسائل ومزامنتها، بجانب دعم الصور المتحركة Gif، والوضع المظلم.

تأتي هذه الخطوة من فيس بوك لإطلاق تطبيق ماسنجر على سطح المكتب، بسبب الارتفاع الكبير في استخدام ميزة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في المنصة عبر المتصفحات والذي وصل لزيادة 100%، وذلك بسبب متطلبات المراسلة للعمل عن بعد والاطمئنان على الأهل والأصدقاء بطريقة سهلة في زمن كورونا.

وسيضيف التطبيق بذلك جميع الخصائص المتوفر في خدمة ماسنجر لكن بشكل منفصل ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بمزايا مثل الوضع المظلم.

وربما تكون هذه الخطوة نقلة لزيادة مستخدمي فيس بوك، خاصة مع الطلب الضغط على خدمات مكالمات الفيديو المختلفة بالفترة الأخيرة.

يمكن تحميل تطبيق ماسنجر على سطح المكتب من خلال متجر مايكروسوفت على ويندوز أو متجر نظام ماك على أجهزة آبل.

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