سوني تكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية WF-XB700 بسعر 130 دولار

كشفت شركة سوني اليوم عن نسخة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية ضمن سلسلة Extra Bass ذات الأسعار المعقولة وهي WF-XB700 وبسعر 130 دولار.

السماعة الجديدة تأتي بتصميم مشابه لسماعات الأذن اللاسلكية الراقية من سوتني؛ لكن هذه السلسلة تعتمد على ميزات يدوية بشكل أكبر لتعويض فرق السعر بينها وبين الفئات الأعلي سعراً والأكثر قوة ونقاء في الصوت مثل 1000X.

وقالت سوني بأن WF-XB700 قادرة على تقديم أكثر من 9 ساعات من العمل على مرة الشحن الواحدة؛ مع 9 ساعات إضافية أخرى عبر حاوية السماعات أي أنها ستقدم مرة شحن واحدة إضافية فقط على عكس المعتاد مع السماعات اللاسليكة الراقية.

لكنها تتمتع بميزة الشحن السريع التي يمكن أن توفر ساعة من العمل بشحنها لمدة 10 دقائق فقط؛ والتي تعد بطبيعة الحال ميزة عملية عند الرغبة في الخروج من البيت على عجالة على سبيل المثال.

وأضافت سوني أن سماعات WF-XB700 ستقدم راحة أكبر أثناء ارتدائها نظراً لتزويدها بتقنية الثثبيت الثلاثي في ثلاث نفاط مختلفة على الأذن وستخدم أيضاً في عدم ارتخاء السماعة أز انزلاقها أثناء الجري والقيام بالتمارين الرياضية.

فيما تم تدعيمها بمعيار IPX4 لمقاومة الماء والتعرق مما يعني أن مالكها لن يقلق من تأثير الرطوبة على السماعة أثناء قيامه بنشاطته المختلفة.

السعر والتوفر في السوق

لم تعلن الشركة عن موعد ثابث لشحن السماعات للسوق لكنها ستفتح باب الطلب المسبق عليها خلال شهر إبريل الجاري بحيث ستتوفر WF-XB700 باللونين الأسود والأزرق وبسعر 130 دولار أمريكي.

كما وأعلنت الشركة اليابانية عن سماعة رأس لاسلكية أخرى WH-CH710N بسعر 200 دولار تتمسز بخاصية إلغاء الضوضاء وعمر بطارية طويل.

حيث قالت الشركة أن سماعتها الجديدة قادرة على المكوث لـ 35 ساعة على الشحنة الواحدة أي لمدة 5 ساعات أزيد عن النسخة الراقية من سماعات الرأس اللاسلكية سوني WH-1000XM3.

بينما يتم شحنها عن طريق مدخل USB من نوع C وبدعم لميزة الشحن السريع التي تعطي قدرة التشغيل والاستماع للموسيقى لساعة واحدة من خلال الشحن لمدة 10 دقائق فقط، فيما أنها ستتوفر للطلب المسبق خلال إبريل الجاري كما هو الحال مع نسخة سماعات الأذن اللاسكلية.

المصدر

Engadget

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