اعمل، العب، أنشئ باستخدام +100 من أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة المدعومة بـ NVIDIA GeForce 

تتضمن التصميمات الجديدة وحدات معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX SUPER وتقنيات Max-Q؛ بدءًا من 999 دولارًا.

أعلنت إنفيديا “NVIDIA” اليوم أن شركائها العالميين في تصنيع الحواسيب المحمولة سيقدمون أكثر من 100 طراز جديد للحواسيب المحمولة الرفيعة والخفيفة والسريعة، وجميعها مدعومة بمعالج رسومات NVIDIA GeForce ، بما في ذلك GeForce RTX 2080 SUPER الذي تم إطلاقه للتو و SUPER 2070 لأجهزة الحاسوب المحمولة.

يتضمن هذا الأعلان الضخم أيضًا عن الأعلان عن مجموعة من أجهزة الحاسوب المحمولة المدعومة بمعالج رسوميات RTX 2060 بدءًا من 999 دولارًا فقط. تعتمد جميع الأنظمة الأساسية الجديدة على بنية NVIDIA Turing، والتي تتضمن انوية RT Core مخصصة للأجهزة لمعالجة تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، مما يوفر أداءً فائقًا ودقة بصرية محسنة لأفضل الألعاب اليوم وتطبيقات إنشاء المحتوى الرئيسية.

يتم تقديم العديد من الطرازات في تصاميم Max-Q ، وهي تقنية NVIDIA المعززة بمميزات جديدة توفر أسرع أداء مطلق وأعلى كفاءة في الحواسيب المحمولة.

قال جيف فيشر، نائب الرئيس الأول للألعاب في NVIDIA: “قبل أكثر من 18 شهرًا، أعادت NVIDIA ابتكار الرسومات من خلال تقنية تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي، وهو ما يمثل تحولًا زلزاليًا في شكل الألعاب واللعب والشعور بها.” “إن توفر هذه التكنولوجيا في جهاز كمبيوتر محمول مقابل 999 دولارًا أمريكيًا أمر مذهل. وبفضل Max-Q، سيكون لدى المستهلكين مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرفيعة والخفيفة بشكل ملحوظ للاختيار من بينها عبر جميع نقاط الأسعار “.

تقنيات Max-Q الجديدة: أجهزة حاسوب محمولة أرفع وأخف وزناً وأكثر كفاءة

عندما تم تقديمها قبل بضع سنوات، قامت تقنية NVIDIA GeForce Max-Q بتحويل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، مما أدى إلى إنشاء فئة جديدة من الأجهزة المحمولة القوية الأخف وأرفع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أي شيء تمت رؤيته من قبل. تضاعف التحسينات الجديدة لـ Max-Q الآن تلك الكفاءة على التصميمات السابقة وتقدم مميزات تتيح أداء أسرع وعمر أطول للبطارية:

تعزيز ديناميكي – يوازن بشكل ذكي وتلقائي القوة بين وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية على أساس كل إطار ، مما يعزز الأداء العام داخل اللعبة. يعد Dynamic Boost آليًا ومتكيفًا ويعمل دائمًا لتقديم المزيد من الأداء دون زيادة استهلاك طاقة النظام.

الجهد المنخفض GDDR6 – عملت NVIDIA مع شركائها في الذاكرة لزيادة كفاءة الذاكرة مع تقديم أداء عالي مع ذاكرة GDDR6 الجديدة ذات الجهد المنخفض.

Optimus المتقدم – ابتكار عرض متطور يوفر عمر بطارية طويلًا وألعابًا غامرة وخالية من التشويش بتقنية NVIDIA G-SYNC. يتحكم Advanced Optimus في وحدة معالجة الجرافيكس التي تقود العرض ويحدد بذكاء وحدة معالجة الجرافيكس المناسبة لحمل العمل المناسب في الوقت المناسب، حيث يتم التبديل بسرعة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل النظام. إن المجموعة الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Lenovo Legionهي الأولى في العالم التي تتميز بهذه التقنية الرائدة.

كفاءة منظم الجيل التالي – تساعد منظمات الجهد من الجيل التالي على تحسين النظام بحيث تعمل وحدة معالجة الرسومات بشكل أكثر كفاءة مع تقديم أداء عام أعلى.

Deep Learning Super Sampling 2.0 – مدعومًا بمعالجات AI مخصصة على وحدات معالجة الرسوميات RTX تسمى Tensor Cores، DLSS 2.0 عبارة عن شبكة عصبية محسنة للتعلم العميق تعزز معدلات الإطارات أثناء توليد صور جميلة وحادة للألعاب. إنه يعزز أداء الألعاب في اللعبة مع زيادة إعدادات تتبع الأشعة مع زيادة دقة الإخراج وإطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

يمكّن RTX Studio المبدعين وصناع المحتوى باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة

أعلنت NVIDIA أيضًا عن 10 أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة RTX Studio، مدعومة بمعالج RTX SUPER وأحدث معالجات Intel من الجيل العاشر. تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة، المتوفرة من Acer و Gigabyte و MSI و Razer ، الحل النهائي لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن فيديو لا مثيل له وأداء ثلاثي الأبعاد.

أكثر من 45 من أفضل التطبيقات الإبداعية – مثل Adobe Premiere Pro و DaVinci Resolve و AutoDesk Arnold و Blender وغيرها الكثير – جميعها تتميز بتسارع RTX بواسطة الـ RT Cores في وحدات معالجة الرسومات RTX. يتوفر مزيد من المعلومات حول RTX Studio Laptops على https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/creators/products.

سعر وتوافر NVIDIA GeForce RTX SUPER



يبدأ توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة RTX Gaming وStudio في يوم 15 أبريل من شركاء متعددين على مستوى العالم، ويأتي المزيد في مايو. تختلف وحدات SKU والتصميمات والأسعار المحددة حسب المنطقة وتوافر الشريك، ولكنها ستتضمن تصميمات من Acer وASUS و Clevo و Dell و Gigabyte و HP و Lenovo و MSI و Razer والمزيد.

تتضمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بمعالج رسومات RTX 2060 بسعر يبدأ من 999 دولارًا ، مثل Acer Nitro 5 و ASUS ROG Strix G15 و HP Omen 15 و MSI GF65 Thin و Lenovo Legion Y540 و 5i و MSI GF65 Thin ، وسيتم الإعلان عن المزيد لاحقًا.