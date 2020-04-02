اشترِ هاتف Honor 9X Pro الآن بسعر 999 ريال فقط واحصل على سوار Band 5 هدية

عرض لشراء باقة هاتف Honor 9X Pro مع مجموعة هدايا وسوار Band 5 الذي بخصم 119 ريال سعودي.

أصبح أمامكم متابعينا الكرام فرصة للحصول على هاتف Honor 9X Pro رفقة باقة من الهدايا المجانية وسوار Band 5 الذكي وبسعر 999 ريال سعودي فقط عند شراء الهاتف من الموقع الرسمي للشركة واستخدام كود الخصم الخاص بموقع عالم التقنية (ATECHWD). وستحصلون كذلك على ضمان لمدة 6 شهور على شاشة الهاتف.

كانت هونر قد أطلقت هاتفها الجديد في منتصف شهر مارس الحالي مع مزايا كثيرة وبسعر منافس، لكنها الآن تقدم فرصة للحصول على الهاتف مع باقة من الهدايا المجانية (سماعة هونر، بطاقة VIP، ومجموعة من هدايا الألعاب بقيمة 1200 ريال، 6 أشهر مجانية مع سعة تخزين 50 جيجابايت على خدمة هواوي السحابية)، وكل ذلك سيكون مقابل 999 ريال سعودي فقط رفقة هدية مميزة أخرى تتمثل بسوار Band 5 الذكي عند استخدام كود خصم عالم التقنية (ATECHWD).

يتميز Honor 9X Pro بكونه أول هاتف ذكي يعمل مع معالج Kirin 810 المدعم بالذكاء الاصطناعي ومصمم بتقنية 7 نانومتر، والذي يزيد من كفاءة الطاقة 20%.

ويأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.59 بوصة بدون أي نتوء بفضل تقنية الكاميرا المنبثقة التي تساهم في حصول المستخدم على أكبر مساحة من الشاشة.

ويقدم تجربة تصوير فوتوغرافي مميزة لهواة التصوير بفضل وجود كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تأتي بدعم الوضع الليلي ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في الحصول على لقطات جذابة وبدقة عالية.

للحصول على العرض المتمثل في هاتف Honor 9X Pro + هدايا مجانية + سوار Band 5 الذكي مقابل 999 ريال سعودي، ما عليكم سوى الذهاب إلى هذا الرابط، والنقر على خيار الشراء الآن، ثم متابعة العملية من خلال التسجيل على الموقع أو الاستمرار كضيف، وبعدها وضع كود الخصم في المكان المخصص، وإتمام عملية الدفع.