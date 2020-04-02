أسوس تُحدث سلسلة لابتوبات الألعاب بمعالجات إنتل من الجيل العاشر

قامت شركة أسوس بتحديث سلسلة لابتوبات الألعاب خاصتها بأخر معالجات إنتل من الجيل العاشر ودعمتها أيضاً بمعالجات نفيديا الرسومية القوية RTX 2070/2080 وعدداً من المزايا الأخرى التي تتيح تقديم تجربة مميزة للمستخدمين مع هذا العتاد القوي.

أول لابتوبات أسوس التي حظيت بالنحديثات الجديدة هو Zephyrus S17 ذو الشاشة 17.3 بوصة وحواف ضيقة جداً كما هي سمات أجهزة أسوس، كما وفرت الشركة لوحة مفاتيح كاملة مزودة بإضاءة خلفية ونظام تبريد جديد AAS .

وثاني تلك الأجهزة هو Zephyrus 15 حيث تم تحديثه بأعلى مواصفات العتاد السابق ذكرها مع قرص تخزين M.2 SSD مزدوج وتقنية التحويل في معالج الرسومات GPU Switch والتي تمكن المستخدم من التحكم وضع G-SYNC سواء لجعل تجربة اللعب أكثر سلاسة أو للمحافظة على عمر البطارية.

فيما كان الجهاز الثالث على قائمة التحديثات الجديدة من أسوس هو Zephyrus M15 وهو بالطبع لا يرتقي بمواصفاته للنسختين السابقين بكونه موجه لشريحة واسعة من المستخدمين؛ حيث يأتي بخيارات شاشة FHD بمعدل تردد 144 و220 هيزتز و وشاشة 4K UHD.

أما بالنسبة لخيارات وحدة المعالجة الرسومية فهي تبدأ من GeForce GTX 1660 Ti ووصولاً إلى RTX 2070 GPU؛ بالإضافة لعدد من المواصفات الأخرى من مدخل Thunderbolt 3 ومنافذ USB للفأرة وذاكرة إضافية خارجية وgamepad.

ومن أجهزة الشركة الأخرى التي حظيت بالتحديثات Strix SCAR 15 and 17و Zephyrus Duo 15 حيث حصل الأخير على شاشة مزدوجة.

السعر والتوفر في السوق

لم تذكر الشركة بعد أي تفاصيل حول مواعيد الإطلاق النهائية للأجهزة المحدثةكما أن الأسعار لازالت غير معروفة؛ بيد أنها علقت أن تلك الأجهزة ستكون متوفرة في سوق أمريكا الشمالية في في الفترة الممتدة من الربيع حتى صيف العام الجاري.

Engadget