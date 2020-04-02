آبل تسمح لبعض خدمات البث المرئي بالبيع مباشرة للمستخدمين بدون عمولة

كما تعلمون أي شيء ترغبون بشرائه ضمن تطبيقات iOS تدفعون عليه عمولة 30% تذهب إلى آبل ولايمكن الدفع والشراء سوى من خلال متجر التطبيقات. لكن الآن آبل بدأت بالسماح لبعض خدمات البث المرئي بالبيع مباشرة للمستخدمين بدون تقاضي عمولة.

حالياً هناك ثلاثة خدمات تدعمها آبل بحيث يمكن من خلالها تنزيل الأفلام واستئجارها وكذلك المسلسلات والدفع مباشرة عن طريق الخدمة بدون عمولة آبل. وهذه الخدمات أشهرها خدمة أمازون برايم فيديو بالإضافة إلى Altice One و Canal+

وأكدت آبل أن برنامجها هذا مصمم لمزودي خدمات البث المرئي العالية المستوى بحيث يمكنها استخدام طرق الدفع الخاصة بها خارج متجر تطبيقات آبل.

كل ما تطلبه آبل من هذه الشركات أن تدعم تطبيقاتها خدمات وتطبيقات آبل مثل دعمها للمساعد الصوتي سيري والبحث الشامل والنقل عبر AirPlay 2.

لاحظ أن آبل سمحت فقط لشراء المحتوى الفردي، وليس شراء الاشتراكات، بمعنى لايمكنك شراء الاشتراك بدون عمولة آبل أي لم يتغير شيء من هذه الناحية.

وهذه هي المرة الأولى التي تسمح بها آبل للشركات بأن تبيع مباشرة للزبائن بدون التدخل وتقاضي العمولة أو تنظيم الأمور من الناحية المالية والأمنية.

وطالما كانت الشركات التي تبيع الاشتراكات مثل نتفلكس وسبوتيفاي توجه انتقادات إلى آبل لقاء العمولة التي تتقاضاها من كل اشتراك ما يجعل أسعارها أغلى مقارنة بالاشتراك على أندرويد الذي لايجبر المستخدمين بالشراء عبر متجر جوجل بلاي.