OneDrive أحدث التطبيقات التي تدعم إلغاء القفل باستخدام وجهك

شركة مايكروسوفت تُحدّث تطبيقها OneDrive “ون درايف” ليدعم الآن إلغاء تأمين الوجه عبر الأجهزة التي تدعم ذلك.

حاليًا، تستخدم العديد من التطبيقات واجهة برمجة القياسات الحيوية والرسمية لنظام تشغيل أندرويد 10، ويعني ذلك أنها تدعم المصادقة سواء عبر بصمات الأصابع أو عبر فتح القفل بميزة التعرف على الوجه، فضلًا عن تكيّف التطبيقات مع الهاتف، تطبيق OneDrive من مايكروسوفت، أحدث التطبيقات التي تأتي بهذا الدعم.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، توجّه إلى التطبيق ومن ثم الإعدادات وصولًا إلى خيار رمز المرور ومن ثم قم بالتبديل إلى طلب الرمز، وبعد إعداد رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تمكين القياسات الحيوية لتسريع عملية المصادقة، مع القدرة على تعطيل الإعداد أو إزالة الحماية في أي وقت تريده.



ونفرض هنا أنك قمت بتمكين المصادقة عبر ميزة التعرف على الوجه، الآن في كل مرة تقوم فيها بفتح التطبيق ستُومض الشاشة لفترة وجيزة، وستظهر طبقة المقاييس الحيوية، وطبعًا يمكنك الإلغاء واختيار إدخال رقم التعريف الشخصي يدويًا.

أخيرًا، يأتي هذا الدعم كجزء من إصدار رقم OneDrive 6.2، والذي يُمكِنُكَ تحميله بالانتقال إلى صفحته على متجر جوجل بلاي، أو عبر التحميل الجانبي لملف “APK” من هنا.

تحميل تحديث تطبيق OneDrive على نظام تشغيل أندرويد.