قد يُتيح واتساب قريبًا استخدام نفس الرقم على هواتف متعددة

مفاجأة غير متوقعة! حيث قد يدعم تطبيق واتساب قريبًا إمكانية استخدام نفس الرقم لهواتف عدّة.

تُعدّ خدمة واتساب أو واتس آب أو WhatsApp بالإنجليزية، أكثر تطبيقات التراسل شيوعًا بين المستخدمين، حيث تمكّنت الخدمة من اختراق 2 مليار مستخدم شهريًا، هذا وبدون دعم التطبيق لأجهزة متعددة لنفس الرقم، بعبارة أخرى، رقم هاتف واحد يساوي هاتفًا واحدًا فقط، حيث هذه المعادلة التي اعتمدها واتساب طيلة فترة حياته.

بالمقابل، هناك بعض الحيل التي يمكن وصفها بحلول بديلة من خلالها يُمكِن للمستخدم اقتناء رقمين مختلفين على نفس الهاتف، ومع ذلك لم تكن هناك أي حلول لإتاحة نفس الرقم على هاتفين أو جهاز لوحي في نفس الوقت، ولكن الخبر الرائع هو أن واتساب تعمل بالفعل على هذا الدعم.

وأجدر بالإشارة، أنه ليست المرة الأولى التي نرى فيها واتساب تعمل على هذا الدعم، حيث في أواخر العام الماضي كشف فريق العمل WABetaInfo “المتخصص في تمحيص نسخ واتساب بيتا” علامات الدعم لأجهزة متعددة، حيث في ذلك الوقت، ألمح “إشعار التسجيل” إلى طلب رمز أمان جديد من هاتف ثانوي، واقترح نص تحذير مخفي في الدردشات إمكانية وجود أجهزة متعددة لكل مستلم.

الجديد هنا، أنه في أحدث إصدار بيتا WhatsApp v 2.20.110، تم اكتشاف المزيد من العلامات المتعلقة بدعم الحسابات المتعددة، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الميزة، كهذا التساؤل المنطقي، هل سيظل الجهاز الأول هو الجهاز الرئيسي ويحتاج إلى الاتصال بالإنترنت ليعمل الآخرون، مثلما يفعل واتساب ويب الآن؟ أو هل ستكون الأجهزة مستقلة ويمكنك استخدام أي منها، وبغض النظر عما إذا كان الهاتف الرئيسي قيد التشغيل أو متصلًا؟ وطبعًا نأمل أن تكون الثانية.

أخيرًا، على الرغم من أن هذا الدعم لا يزال قيد التطوير، إلّا أنه مُنتظر وبشدة، وسيكون من الرائع جدًا أن نتمكّن أخيرًا من تثبيت التطبيق على هاتفين أو هاتف وجهاز لوحي في نفس الوقت.

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