سناب شات تُقدّم عدسات جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

يحصل تطبيق سناب شات على عدستين جديدتين، الأولى لتشجيع ترك مسافة بينك وبين أحدهم، والثانية للتركيز على النظافة الشخصية.

في إطار المتابعة وتقديم كل ما يُفيد المستخدمين حول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، أعلنت سناب شات “Snapchat” وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن عدستين جديدتين تستخدم كلٍ منهما تقنية الواقع المعزز لتقديم النصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم.

العدسة الأولى والتي تحمل اسم “My Social Distance”، ستُشجع المستخدمين على ممارسة واتخاذ التدابير اللازمة للتباعد بين الأشخاص، حيث عبرها يتم إنشاء دائرة بالواقع المعزز على الأرض للمساعدة في تصوّر المساحة اللازمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى.

أمّا العدسة الثانية، فهي مُزوّدة بتذكيرات متحركة حول غسل اليدين والبقاء في المنزل وأهمية عدم لمس وجهك، وكما أشرنا ترتبط كلتا العدستين بمنظمة الصحة العالمية مع نصائح أمان إضافية.

أخيرًا، وعلى الرغم من أن أحدث عدسات AR في سناب شات قد لا تكون مثيرة للإعجاب من الناحية التقنية، إلّا أنها تُظهر للعالم بأسره كيف تستخدم الشركة منصتها لتقديم معلومات صحية مهمة وخاصةً في أيامنا هذه.