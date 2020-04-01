أحدث إصدار من تطبيق تيليجرام يدعم الآن تنظيم المحادثات في مجلدات وأكثر

في تحديث جديد وصل تطبيق التراسل والغني عن التعريف تيليجرام أصبح يدعم الآن مجلدات الدردشة والمزيد.

من المتوقع أنك تستخدم تطبيق تيليجرام من أجل محادثاتك، لكن من المتوقع أكثر أنك عانيت من غمر خلاصتك المستمر للرسائل الواردة من محادثات العائلة والعمل والأصدقاء وما إلى ذلك، بالتالي تكمُن الحاجة إلى طريقة لفرز هذه المحادثات، لحسن الحظ، أحدث إصدار من التطبيق ويحمل رقم إصدار Telegram 6 قد وفّر معه ميزة مجلدات الدردشة، والتي من خلالها ستتمكن من تنظيم المحادثات في مجلدات منفصلة بما يتناسب مع حاجتك.



كذلك أصبح يدعم تيليجرام إنشاء مجلدات مخصصة بواسطة الإعدادات المرنة أو الافتراضية، ناهيك عن إنشاء عدد غير محدود من المحادثات في كل مُجلّد، والتي يمكن إنشاؤها من أي من المكونات المُعدّة مُسبقًا مثل القنوات والبوتات وغيرها، على أن تظهر في علامات تبويب عبر الجزء العلوي من الشاشة، وستتم مزامنة مجلدات الدردشة مع نسخة سطح المكتب كذلك.

أيضًا، وفّر تحديث تطبيق تيليجرام إمكانية السحب بين المجلدات وذلك للوصول السريع لجميع المُحادثات، ولأصحاب القنوات، هناك إحصائيات مفصّلة جديدة تهدف لمعرفة مدى نمو القنوات وأداء المنشورات، مع إضافة المزيد من الرموز التعبيرية الجديدة.

ومن الميزات الجديدة أيضًا في هذا التحديث ميزة الأرشفة، حيث سيتمكن المستخدمون من الاحتفاظ بالمحادثات الأقل أهمية خارج الخلاصة حتى ينبثق منها إشعار جديد، ولمستخدمي نظام تشغيل أندرويد يمكنهم الضغط المُطوّل واختيار الدردشات المجمعة، ثم الضغط على زر الأرشيف الجديد.

أخيرًا تحديث تيليجرام متاح حاليًا لجميع المستخدمين، سواء على نظام تشغيل أندرويد أو على نظام تشغيل iOS أو حتى على نسخة سطح المكتب.

المصدر:

Telegram.