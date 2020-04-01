آبل تستحوذ على تطبيق الطقس Dark Sky وستقوم بإيقافه على أندرويد

استحواذ جديد من آبل أصاب تطبيق الطقس Dark Sky والذي سيشهد إيقاف نسخته على نظام تشغيل أندرويد في 1 يوليو.

أعلنت شركة Dark Sky والتي تمتلك تطبيقًا يحمل نفس الاسم لتوفير معلومات حول حالة الطقس، استحواذ آبل عليها بشكل رسمي.

وستشهد عملية الاستحواذ، إيقاف نسخة نظام تشغيل أندرويد ونسخة Wear OS الخاص بساعات أندرويد في الأول من شهر يوليو القادم، وفقًا لما أعلنت الشركة. لتبقي بذلك الشركة على نسخة نظام تشغيل iOS فقط حتى الآن، ودون الإعلان عن أي تغيرات قادمة عليها.

وبهذا الشأن قال أدام غروسمان، المؤسس الشريك في تطبيق الطقس Dark Sky: “لطالما كان هدفنا تزويد العالم بالمعلومات المتعلقة بالطقس بأفضل طريقة لمساعدة أكبر عدد من الناس على البقاء في أمان، وبطريقة تحترم خصوصية المستخدمين.” وأضاف: “وللقيام بهذه المهمة وتحقيق الأهداف المرجوة، لا يوجد مكان بالعالم أفضل من آبل. نحن سعداء للغاية للحصول على فرصة للوصول لأناس جدد لنؤثر على حياتهم بشكل أكبر مما كنا نستطيع فعله لو كنا وحدنا.”

تطبيق Dark Sky متاح لمستخدمي نظام تشغيل iOS مقابل 3.99 دولا أمريكي، ويمكن لأي شخص شراءه للاستفادة من خدماته المقدمة.

أما نسخة أندرويد وWear OS فقد أصبحت غير متاحة على متجر جوجل، وسيستفيد المشتركين السابقين من التطبيق حتى بداية يوليو.

فيما ستقدم الشركة خدمات API حتى نهاية 2021 للمشتركين الحاليين، لكنها لن تقبل اشتراكات جديدة بعد إعلان عملية الاستحواذ.

المصدر:

DarkSky