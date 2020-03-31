Fitbit تطلق سوارها الرياضي الجديد Charge 4 مع ميزة GPS

أطلقت شركة Fitbit سواها الرياضي الجديد Charge 4 لكن هذه المرة مع خاصية تحديد الموقع GPS التي طالما طالب بها محبي منتجات الشركة.

النسحة الرابعة من السوار الرياضي صاحب الشعبية يأتي على نسق مشابه من التصميم الذي اعتدنا رؤية منتجات الشركة عليه من هذا النوع وبشكل خاصة نسخته السابقة Charge 3.

بينما جاء السوار مع ميزات أكثر كان أولها GPS ودعم تطبيق سبوتيفاي وعدد من المواصفات الأخرى الراقية التي لطالما انفردت بها الساعات الذكية الراقية كخدمة الدفع Fitbit Pay ومستشعر SpO2 لقياس معدل الأكسجين في الدم وميزة الاستيقاظ االذكي وتلقي الإشعارات بتناسق تام مع الهواتف الذكية.

السوار يوفر كافة الميزات الأخرى التي سبق وكان موجودة في نسخته السابقة مع تدعيم النسخة الحالية بتقنيات جديدة للقيام المستخدم بالتمارين الرياضية وتعقب الحركة والنشاط اليومي بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

فعلى سبيل المثال ميزة Active Zone Minutes الجديدة التي تستخدم معدل ضربات القلب بالتوافق مع عمر المستخدم لحساب الفترة الواجب أن يقضيها أثناء قيامه بنشاطاته الرياضية المختلفة.

السعر والتوفر في السوق

سيتوفر سوار Charge 4 في 13 إبريل القادم بسعر أساسي 150 دولاراً بينما النسخ المخصصة باكسسوارات شريط اليد إضافي ستكلف زيادة 20 دولاراً عن السعر الأساسي.

المصدر

The Verge