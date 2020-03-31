نينتندو ترغب بإعادة إطلاق معظم ألعاب سوبر ماريو الكلاسيكية هذا العام

ألعاب سوبر ماريو الكلاسيكية ستظهر هذا العام بشكل جديد على أجهزة نينتندو سويتش بالتزامن مع الذكرى 35 لإطلاق أول لعبة.

يتزامن هذا العام مع الذكرى 35 لإطلاق أول نسخة من ألعاب شخصية سوبر ماريو الشهيرة، ويبدو أن نينتندو ترغب بإعادة الذكريات للجمهور المحب لهذه الألعاب خلال العام الحالي مع إعادة إطلاق معظم الألعاب الكلاسيكية التي تحمل شخصية ماريو بشكل جديد على منصة سويتش وربما المنصات الأخرى، بجانب تطوير ألعاب جديدة لنفس الشخصية.

ورغم تواجد بعض الألعاب التي تحمل الشخصية الشهيرة، إلا أن الخطة تتمثل بإطلاق المزيد منها خلال الفترة القادمة لهذا العام.

وتشمل الألعاب الكلاسيكية التي تخطط نينتندو إطلاقها هذا العام؛ لعبة Super Mario Galaxy، و Super Mario 3D World، و Paper Mario، و Super Mario 64، و Super Mario Sunshine.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن الشركة اليابانية كانت تخطط للإعلان عن ألعابها في مؤتمر المحتوى الترفيهي E3 الذي كان من المفترض أن ينعقد في الأيام المقبلة، لكن مع تفشي فيروس كورنا على المستوى العالمي فقد تم إلغاءه بشكل كامل. لذلك من المرجح أن تقوم الشركة بالإعلان عن مجموعة ألعابها الجديدة عبر مدونتها الرسمية أو مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت ليتسنى للجميع مشاهدته.

هذه الألعاب ربما تُعيد ذكريات الآباء قبل الأبناء، وتكون مساعدًا لهم على قضاء وقت ممتع خلال حجر كورونا المنزلي.

المصدر:

Engadget