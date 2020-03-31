مايكروسوفت تنوي إطلاق خدمتها Microsoft Teams للجميع

في وقت لاحق من هذا العام خدمة مايكروسوفت تيمز “Microsoft Teams” ستكون متاحة لكافة المستخدمين.

Teams أحد خدمات مايكروسوفت والشبيهة لكلٍ من Slack أو Hangouts Meet، وهي نظام أساسي للمراسلة قائم على الغرف مخصص للاستخدام من قبل المؤسسات أو الشركات الكبيرة، كما وشهدت الخدمة نموًا ملحوظًا منذ إطلاقها في عام 2017 خاصة في الأيام الأخيرة مع تفشي فيروس كورونا وزيادة العمل من المنزل، والآن ترغب الشركة في تقديم خدمتها هذه لكافة الجمهور، وتحديدًا للمستخدمين العاديين.

كما وأعلنت الشركة أنها ستضع قريبًا المزيد من الميزات التي تُركّز على الاستخدام العادي، والتي يجب أن تأتي إلى نسخ تطبيقات الخدمة في أندرويد و iOS خلال المرحلة القادمة، ومعها سيتمكن المستخدم من التحدّث في محادثات جماعية مركزية، وكذلك مشاركة الصور والفيديو والملفات الأخرى، كما سيكون هناك أيضًا لوحة تحكم عامة تنظم جميع الأحداث والمواقع والمهام في مكان واحد.

إلى جانب ذلك، ستُقدّم الخدمة المُرتقبة كل ما تحمله نسخة الأعمال، مثل مكالمات الفيديو والصوت والرسائل المباشرة والمزيد، أخيرًا، على الرغم من أن لمايكروسوفت بالفعل خدمة مراسلة تُركّز على المستخدم العادي وهي سكايب، إلّا أنها ستستمر ومجّانًا بدون أدنى شك، ولكن مع خدمة Teams سيتطلب الأمر اشتراكًا عائليًا في مايكروسوفت 365 “سابقًا أوفيس 365”.

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المصدر:

Microsoft