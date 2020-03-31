مايكروسوفت تطلق إضافة Microsoft Editor لتصحيح الأخطاء الإملائية والتدقيق اللغوي

أعلنت بالأمس مايكروسوفت عن تغيير اسم حزمة تطبيقاتها المكتبية من Office 365 ليصبح Microsoft 365 حيث أنها تسعى لزيادة نطاق تطبيقاتها خارج الأعمال المكتبية. ومن بين المزايا الجديدة كانت خدمة Microsoft Editor لتصحيح الأخطاء الإملائية والتي ستوفرها في متصفحي كروم وإيدج عن طريق الإضافات.

وبهذا فإن مايكروسوفت تتحدى خدمة Grammarly الشهيرة. وتوسّع مايكروسوفت ميزة تصحيح الأخطاء الإملائية لتصبح خارج تطبيقاتها أيضاً، فلو كنت تكتب بريد الكتروني أو مقالة في موقع ما، أو حتى تعليق على الشبكات الاجتماعية، فإن إضافة Microsoft Editor ستساعدك في تفادي الأخطاء الإملائية والصياغات.

وعبر استخدام الذكاء الاصطناعي فإن خدمة مايكروسوفت ستقدم مقترحات لتحسين وضوح الجمل والمرادفات وتذكيرك في حال استخدام لغة رسمي وحتى كم سيستغرق قراءة النص الذي كتبته. وفوق هذا كله تدعم الإضافة 20 لغة، لا نعرف بعد إن كانت العربية من بينها.

من المحتمل أن مايكروسوفت حاولت الاستحواذ على Grammarly ولم تصل المفاوضات إلى نهاية سارة، فقامت بتطوير خدمتها المنافسة والبديلة لها.

ستبدأ إضافة Microsoft Editor بالتوفر تدريجياً للمستخدمين عبر متجري الإضافات وذلك حتى نهاية الشهر الجاري يفترض أن تكون قد أتيحت للجميع.