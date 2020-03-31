مايكروسوفت تدعم متصفح إيدج بميزات جديدة توفر تصفح عملي وآمن

مايكروسوفت أعلنت عن العديد من الميزات الجديدة في متصفح إيدج الجديد لزيادة ثقة الجهمور بمنتجاتها في هذا السوق بعد التجربة السيئة التي قدمها متصفح اكسبلورر

عندما يتعلق الأمر بمتصفحات البحث ذات السمعة السيئة أول ما يخطر بالبال كمستخدمين للشبكة العنكبوتية هو متصفح اكسبلورر؛ والذي قامت شركة مايكروسوفت أخيراً بالاستغناء عنه نهائياً لصالح متصفحها الجديد مايكروسوفت إيدج.

متصفح إيدج الجديد من مايكروسوفت تم بناءه على منصة كروميوم مفتوحة المصدر لكون متصفحاتها أثبت نجاعتها وتلبي جميع احتياجات المستخدم من السرعة في الأداء للأدوات الملحقة والأسلوب السلس في العرض.

وفي جديد عملاق البرمجيات لزيادة ثقة المستخدمين بالمتصفح قامت بالإعلان عن تدعيمه بالعديد من المزايا المفيدة شبيهة لتلك المتواجدة في كل من فايرفوكس وجوجل كروم؛ حيث سيدعم المتصفح منع تعقب التصفح وكذلك حفط ومراقبة كلمات المرور بالإضافة لميزة المجموعات Collections التي تتيح حفط مقالات مفضلة ضمن فئات معينة يسهل الوصول إليها.

فيما تأمل الشركة في توفير ميزة قوائم التبويب العمودية لمجتمع المطوريين والاختبار خلال الشهور القليلة القادمة؛ حيث ستكمن فائدة هذه الخاصية العرض المرتب للتبويبات التي يقوم بفتحها المستخدم ويسهل التنقل بينها.

أما بالنسبة لخاصية Collections فهي ستنفرد فيها نسخ إيدج لسطح المكتب على غرار الميزات الأخرى التي ستتوفر لتطبيق الهواتف الذكية؛ وبالتفصيل أكثر في هذه الميزة فهي ستُمكن المستخدم من سحب أي مقال أو مادة يقوم بالبحث عنها إلى داخل صندوق المجموعات.

حيث سيقوم متصفح إيدج بتنظيم المعلومات وفقاً لجداول بصرية ببعد جمالي تجعل عملية الرجوع إليها والتأكيد من المعلومات أمراً سهلاً كما أنها ستقدم طريقة سهلة في حال الرغبة في طباعة أي من محتويات المجموعة.

المصدر

Microsoft

أ