سامسونج ستتوقف عن تصنيع شاشات LCD وتنتقل إلى تقنية QD

بحلول نهاية هذا العام ستتوقف مصانع سامسونج للشاشات في الصين وكوريا الجنوبية عن إنتاج أية شاشات جديدة تعمل بتقنية الكريستال السائل LCD وتتحول بدلاً عنها إلى التقنية الجديدة quantum dot أي اختصاراً (QD).

وكانت سامسونج قد أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة 11 مليار دولار في مصنع شاشات تلفاز من نوع QLED تعمل بإضاءة ذاتية بدون الحاجة لطبقة إضاءة إضافية.

في الحالة العادية، كانت سامسونج تستخدم طبقة إضاءة إضافية من نوع LED في شاشات QLED. لكنها لاحقاً تمكنت من تطوير تقنية جديدة تجنبها مشاكل احتراق البكسلات.

تقوم التقنية الجديدة في شاشات QD على الاعتماد على مادة فوسفيد الإنديوم indium phosphide بدلاً من الكادميوم cadmium السام. وتسمح هذه التقنية بزمن تشغيل أطول يصل إلى مليون ساعة عمل.

ستحتاج سامسونج لخمسة أعوام لاستثمار المصنع الجديدة، كما ستعمل على تحويل أحد خطوط إنتاج شاشات LCD الحالية للتحول للشاشات الجديدة.

يأتي هذا التوجه من سامسونج بعد تراجع الطلب العالمي على شاشات LCD عموماً سواء في الهواتف الذكية أو شاشات التلفاز والحواسب، لذا عملت على تطوير تقنية أفضل والتخلي عن الجيل القديم المعتاد.

يذكر أن المنافس الأبرز لسامسونج هي شركة LG Display والتي أعلنت أيضاً بدورها عن توقف خطوط إنتاج أجهزة التلفاز من نوع LCD بحلول نهاية العام الجاري.