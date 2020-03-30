مايكروسوفت تعيد تسمية Office 365 إلى Microsoft 365

تغيير مُسمى خدمة مايكروسوفت Office 365 إلى Microsoft 365 ابتداءً من 21 أبريل القادم.

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستُعيد تسمية خدمة Office 365 إلى Microsoft 365 ضمن خططها المستمرة لإضفاء المزيد من التحسينات على الخدمات التي تمتلكها وصياغة شكل جديد للعلامات التجارية، وستبدأ الخدمة بأخذ المسمى الجديد بحلول 21 أبريل القادم مع تحسينات عامة على الخدمة.

وستدعم الخدمة بشكلها الجديد المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات المتصلة بالخدمات السحابية لتحسين إنتاجية المشتركين فيها خلال الفترة القادمة.

فيما ستبقى الأسعار الخاصة بالاشتراكات على حالها، بقيمة 7$ شهريًا و70$ سنويًا للأفراد و10$ شهريًا و100$ سنويًا للاشتراكات العائلية.

ستضيف مايكروسوفت تطبيق حماية عائلية للخدمة لتتبع سير العمل وأخذ لقطات من الشاشة خلال فترة العمل للمساهمة في تحسين الحماية.

وبطبيعة الحال، سيتمكن المستخدمون من الحصول على جميع تطبيقات أوفيس المكتبية والتي ستصبح ضمن Microsoft 365، بجانب مساحة تخزين بسعة 1 تيرابايت على خدمة OneDrive السحابية لكل شخص، ونحو 60 دقيقة اتصال على خدمة سكايب لكل مستخدم في كل شهر.

على الجانب الأخر، فإن أداة التحرير، Microsoft Editor، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الشركة أصبحت متاحة لعدد أكبر من مستخدمي وورد وخدمة آوتلوك على الويب، بجانب توفرها كإضافة في متصفح إيدج الجديد ومتصفح جوجل كروم. حيث تقوم هذه الأداة بمساعدة المستخدمين على تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية أثناء الكتابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يُشار أن تطبيقات أوفيس ستحافظ على مسماها في الغالب، لكنها ستكون كجزء من خدمة Microsoft 365 المتكاملة.

المصدر:

Engadget