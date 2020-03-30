فيس بوك تتعهد بدعم المؤسسات الصحفية بمبلغ 100 مليون دولار لتحدي كورونا

100 مليون دولار أمريكي ضمن مشروع Facebook Journalism Project من فيس بوك لدعم المؤسسات الصحفية و الإعلامية في مواجهة كورونا.

منذ بداية تفشي فيروس كورونا حول العالم وشركة فيس بوك تتخذ خطوات متتالية للمساعدة في التصدي للفيروس بمختلف التوجهات.

فبعد أن قامت فيس بوك بإطلاق صندوق لدعم الشركات والمشاريع الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا وتخصيص 100 مليون دولار أمريكي لهذا الشأن، أعلنت الشركة الآن عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي إضافية، لكن هذه المرة لمساعدة المؤسسات الصحفية والإعلامية في تغطيتها المستمرة حول الأزمة العالمية، وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه Facebook Journalism Project.

وترغب الشركة في تقسيم قيمة المشروع إلى 25 مليون دولار كأموال طوارئ للمؤسسات المحلية، و75 مليون دولار لدعم المؤسسات العالمية.

وقامت بالفعل بتقديم أول دفعة من الأموال لنحو 50 مؤسسة صحفية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (تتواجد في هذه القائمة)، واستغلت بعض المؤسسات الصحفية المبلغ المالي في دفع رواتب وأجور العاملين على تغطية الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، فيما استغلت بعضها القيمة الممنوحة لتطوير آلية عملها.

كانت فيس بوك أتاحت منصة ماسنجر للحكومات حول العالم لاستخدامها لمواجهة كورنا، ومنحت منظمة الصحة العالمية إعلانات مجانية لنفس الغرض.

كما أن الشركة قامت بحظر جميع الإعلانات المضللة حول الفيروس المتفشى وإيقاف الحسابات التي تروج لإشاعات مرتبطة بهذا الشأن.

المصدر:

Facebook