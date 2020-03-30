سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy M11 بثلاثة كاميرات وبطارية ضخمة

حتى وإن كان العالم متوقفاً والمتاجر مغلقة والناس في بيوتها، سامسونج تواصل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة، وإن لم يكن ضمن مؤتمر أو حتى إرسال بيان صحفي، حيث نشرت الشركة في موقعها الرسمي مواصفات هاتفها الجديد Galaxy M11.

يأتي الهاتف بشاشة من قياس 6.4 بوصة بدقة +HD مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الزاوية اليسرى بدقة 8 ميغابكسل وبفتحة عدسة f/2.0 مع التركيز الثابت.

لم تكشف سامسونج نوع واسم المعالج المستخدم في هذا الهاتف لكنه ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهرتز مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت ودعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.

من الخلف هناك ثلاثة كاميرات تم وضعها بشكل عمودي فوق بعضها البعض، الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بفتحة أوسع f/2.2 بدقة 5 ميغابكسل و115 درجة حرية، والثالثة هي حساس العمق لصور بورتريه رائعة. ويمكن تسجيل الفيديو بسرعة 30 إطار في الثانية بدقة 1080P أي لا تتوقع هنا تجربة مثالية.

كعادة هذه السلسلة فإنها تأتي ببطارية كبيرة، وهذا الهاتف ليس استثناء حيث هناك 5000 ميلي أمبير ومنفذ USB-C ومنفذ لسماعات الصوت ويدعم شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة خارجية.

سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهي الأسود والأزرق المخضر والبنفسجي ولم تكشف عن سعره أو مواعيد توفره في الأسواق.