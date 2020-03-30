سامسونج تطلق جالكسي Chromebook رسمياً بسعر 1000 دولار

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن موعد إطلاق جهازها جالكسي Chromebook المتحول 2 في 1 يوم الإثنين السادس من إبريل القادم عبر موقع الشركة وBest Buy بسعر يبدأ بـ 1000 دولار.

الجهاز سيأتي بخياري اللون الأحمر والرمادي فيما سيملك شاشة قياس 13.3 بوصة OLED بدقة 4K مع معالج أقوى من النسخ السابقة إنتل من الجيل العاشر بنيما سيدعم ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع SDD.

وكانت سامسونج قد كشفت لأول مرة عن جالكسي chomebook الجديد في يناير الماضي أثناء انعقاد مؤتمر CES2020، حيث كانت يحمل مواصفات إضافية بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية SDD سعة 1 تيرا بايت.

لكن من الظاهر أن الشركة تخلت عن هذا المواصفات الإستثنائية الإضافية في إطلاقها الرسمي للجهاز حيث تتوفر فقط النسخة 8 و 256 جيجا بايت للذاركة العشوائية وذاكرة التهزين على التوالي.

المصدر

Samsung