جوجل تتيح ميزة مشاركة الملفات “Add Structure to Drive” لجميع مستخدميها

أطلقت شركة جوجل الميزة الجديدة Add Structure to Drive لمشاركة الملفات في جوجل Drive لجميع مستخدميها سواء في خدمة G Suit أو المستخدمين العاديين من مالكي حسابات جوجل.

الميزة والتي تم الإشارة إليها ” Add Structure to Drive” تعني بمشاركة أي ملف مباشرة عبر الخدمة السحابية مع أشخاص محددين؛ مع الحفاظ على متابعة التحديثات التي يتم إجرائها عليه من كل الأطراف التي تملك حق الوصول إليها بشكل تزامني.

الميزة تم إطلاقها بنطاق تجريبي قبل عدة شهور قبل أن توفرها الشركة رسمياً قبل عدة أيام لكافة المستخدمين؛ حيث بعد قيام المستخدم باستخدام الاختصار ومشاركة الملفات المحددة يقوم بإرسالها لزملاء العمل على سبيل المثال عبر قسم المشاركة في Drive ؛ مع وجوب أن يمكلوا صلاحية الوصول إليها للاطلاع على البيانات؛ بينما في حال عدم توفر رخصة الوصول للملفات يمكنهم فقط رؤية الاختصار.

ويأتي إطلاق جوجل لهذه الميزة على رأس عملية التغيير التي بدأت بإجرائها على خدمة جوجل Drive وإلغاء التقسيمات الداخلية في الخدمة السحابية؛ حيث أصبحت جميع الملفات تخزن في مكان واحد مع عدم القدرة على تخزين الملف أكثر من مرة في الأقسام المتعددة؛ ولتسهيل العمل قامت الشركة باستبدال أيقونة Add to My Drive إلى Add a shortcut to Drive.

المصدر

Google