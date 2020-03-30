جديد التطبيقات: Dndleon شبكة اجتماعية على أندرويد و iOS

الإعلان عن إطلاق تطبيق Dndleon الذي يُعدّ شبكة اجتماعية جديدة لمستخدمي أندرويد و iOS.

لاشك أن هناك العشرات من تطبيقات التواصل الاجتماعي، والأكيد أن الجميع يعتمدون على ثُلّة قليلة من هذه التطبيقات، ومع ذلك لا مشكلة في تجربة الجديد فربما تجده مناسب لك، Dndleon أو دندليون بالعربية، أحدث التطبيقات في هذا المجال، واسمه مشتق من زهرة “الهندباء” التي تُطلق بذورها في الهواء.

ويُعرّف القائمون على التطبيق بأنه عبارة عن منصة تواصل اجتماعي فريدة من نوعها، حيث تتيح للمستخدمين الفرصة للتعبير عن قصصهم وآرائهم في الأماكن التي يتواجدون بها، ويُقابله ذلك تفاعل وقراءة هذه القصص من قبل الأشخاص القريبون من مكان النشر أو المحيطون بالمكان.

بعبارة أخرى، تُشبه طريقة عمل التطبيق وضع بذرة في كل مكان يمر به المرء، ومن يأتي لاحقًا وبالقرب من هذا المكان سيستطيع قراءة ما تم نشره، مما سيُشجّع ذلك الأشخاص على ترك أثر لهم في أي مكان يتواجدون فيه.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، فإن التطبيق متاح لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS، على أن يكون مجّاني للجميع ولا يتضمن أي إعلانات، وحاليًا يدعم التطبيق ثلاث خيارات إما إضافة منشور عام، أو طرح سؤال أو نشر عرض لخدمة معينة.

تحميل تطبيق Dndleon على أندرويد.

تحميل تطبيق Dndleon على iOS.