تطبيق HQ Trivia المُعلن عن إيقافه يعود بشكل مفاجئ

بعد أن أعلن القائمون عن تطبيق HQ Trivia بإيقافه، الآن يعود وبشكل مفاجئ لجميع المستخدمين.

HQ Trivia تطبيق المسابقات والجوائز الغني عن التعريف والذي يُحوّل معرفتك إلى بضعة دولارات، حيث في وقت سابق من الآن، وتحديدًا في شهر فبراير المُنصرم، أعلن القائمون عليه بإيقافه وذلك بسبب عدم القدرة على جمع أموال إضافية من المستثمرين لمواصلة آلية عمله.



ولكن فوجئ المستخدمون الذين لا يزال لديهم التطبيق على هواتفهم بتلقي إشعار لتنبيههم إلى بدء بث جديد، من جانبه، الدوافع والأسباب حول عودة التطبيق غير واضحة على الأقل في الوقت الحالي، ولكن ما نعرفه ووفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، هو أن مستثمرًا مجهولًا جمع الأموال للحصول على التطبيق، وأطلق عليه اسم “Chapter Two”.

أخيرًا، ستُقام المسابقات بشكل يومي، وستتضمن كل مسابقة هذا الأسبوع تبرعًا للجهود المتعلقة بفيروس كورونا، وهذا يُبشّر بعودة التطبيق ومعه استثمار كبير، وكما أشرنا وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن اسم المُستثمر الجديد للتطبيق.

المصدر.