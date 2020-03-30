آيسر تطلق لابتوبات جديدة بمعالجات AMD Ryzen 4000 وأسعار معقولة

أعلنت شركة آيسر أنها ستطلق نسخ جديدة من لابتوب Aspire 5 هذا العام مدعومة بمعالج AMD’s Ryzen 5 4500U كما وكشفت عن موعد توفر جهازها Swift 3 المدعوم أيضاً بمعالج AMD Ryzen .

حيث تهدف شركة آيسر لتوفير لابتوبات نحيفية وبأسعار معقول عبر هاتين السلسلتين اللتان لطالما لاقت أجهزتهما استحسان الجمهور والمراجعون من حيث الأدء والتصميم والشكل الخارجي الذي يظهرها وكأنها من سلسلة الأجهزة الراقية والمكلفة.

لابتوب Swift 3

سيأتي اللابتوب الجديد بشاشة 14 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معالج AMD ثماني النوى ويسرعة تردد أساسية 2 جيجا هيرتز وتصل حتى 4.1 جيجاهيرتز، فيما يدعم ذاكرة وصول عشوائي حتى 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية حتى 512 جيجا بايت؛ مع بطارية بأداء عالي تصل فترة مكوثها قيد العمل لـ 11.5 ساعة حسب ما صرحت الشركة.

لابتوب Aspire 5

يأتي الجهاز بشاشة 45.6 بوصة بمعالج AMD Ryzen 4500OU سداسي النواة وهو بطبيعة الحال أقل من Swift 3 من هذا الناحية بسرعة تردد أساسية 2.3 هيرتز وبحد أقصى 4 جيجا هيرتز؛ فيما يدعم ذاكرة وصول عشوائي حتى 24 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية SDD حتى 1 تيرا بايت.

فيما وصفت آيسر Aspire 5 بأنه مناسب للاستخدام العائلي ولأصحاب الأعمال الصغيرة، مع العلم أنه يمكن طلب الجهاز مع معالج الجيل العاشر من إنتل Core i7 أو Core i5.

السعر والتوفر في السوق

سيتوفر Swift 3 خلال إبريل القادم وبسعر يبدأ من 629 دولار أمريكي؛ بينما Aspire 5 المدعوم بمعالجات AMD في يونيو المقبل بسعر يبدأ من 519 دولار أمريكي.

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المصدر

The Verge