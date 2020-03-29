مايكروسوفت تحسّن خدمات إكس بوكس و Teams السحابية لتلبية الطلب الضخم

خلال الفترة الحالية تعاني خدمات مايكروسوفت المنزلية كالترفيه والألعاب عبر إكس بوكس أو العمل والاجتماعات المرئية عبر Teams من طلب ضخم ما دفع الشركة لإجراء العديد من التحسينات السحابية لمنع حدوث المشاكل والانقطاعات.

وشهدت خدمات مايكروسوفت السحابية زيادة في الطلب بنحو 775% في المناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا والتي بدأت بتطبيق الحجر الصحي المنزلي الإلزامي.

على سبيل المثال شهدت خدمة التحكم بسطح المكتب عن بعد Windows Virtual Desktop زيادة بنحو 300%، كما ارتفع عدد مستخدمي خدمات إكس بوكس مثل Xbox Game Pass, Xbox Live وخدمة البث المباشر Mixer فضلاً عن خدمة العمل الجماعي عن بعد وإدارة فرق العمل Teams.

أجرت مايكروسوفت عدة تعديلات لتخفيف الضغط على مخدماتها السحابية وضمان الحصول على تجربة استخدام جيدة. على سبيل المثال في إكس بوكس عطلت إمكانية رفع صورة مخصصة أو خلفية للنادي أو للاعب، حيث يمكن الاكتفاء بالصور الحالية المتاحة.

كما تعمل مايكروسوفت مع الشركات الناشرة للألعاب لرفع تحديثات الألعاب أو أية أنشطة تحتاج تبادل ضخم للبيانات خارج أوقات ذروة الاستخدام.

هذه التعديلات لا تقتصر على مايكروسوفت فقط، بل كانت سوني قد بدأت بإبطاء سرعة التحميل للألعاب والتحديثات في بلايستيشن.

وبدأت مايكروسوفت منذ الأسبوع الماضي بتطبيق نظام أولويات للوصول إلى خدماتها السحابية حيث تعطي الأولوية لخدمات الطوارئ وخدمتها Teams التي حصلت على 12 مليون مستخدم جديد خلال اسبوع واحد فقط ليصل الإجمالي إلى 44 مليون مستخدم أجروا 900 مليون دقيقة اتصال واجتماع مرئي يومياً خلال هذا الأسبوع.

وأجرت مايكروسوفت بعض التحسينات المؤقتة الداخلية في أنظمتها السحابية وذلك لضمان تخفيف الضغط وعدم حدوث انقطاعات أو مشاكل في الخدمة.