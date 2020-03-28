يختبر تطبيق التراسل Discord على أندرويد شريط تنقل سفلي

يضيف تطبيق التراسل Discord شريط التنقل السفلي في اختبار محدود لبعض المستخدمين من جهة الخادم.

يُعدّ تطبيق Discord أحد أشهر وأفضل تطبيقات الدردشة المصممة خصيصًا للاعبين، ومع ذلك، فإن نسخة التطبيق على نظام تشغيل أندرويد لم تتغير كثيرًا منذ إطلاقه، إلّا أن هناك بعض الإضافات التي يتم اختبارها حاليًا على واجهته الرئيسية، أبرزها شريط تنقل سفلي جديد، على أن تكون هذه الإضافات متوفّرة على نطاق محدود بين مستخدمين التطبيق.

بالتالي، يُعدّ شريط التنقل الجديد هذا جزءًا من اختبار من جانب الخادم ولا يبدو أنه مرتبط بأي إصدار محدد من التطبيق، حتى لو قمت بتنزيل إصدار الألفا، ومع ذلك، هناك أمر غريب بعض الشيء، حيث لن يظهر شريط التنقل هذا إلّا عندما تكون القائمة الجانبية مفتوحة، ولا يُعرف هل هذه مشكلة كونه في مراحل الاختبار الأولى، أم سيتم اعتمادها في الإصدار الثابت الفترة القادمة.

أخيرًا، من الممكن أن يخضع شريط التنقل السفلي إلى تغييرات إضافية قبل اطلاق التحديث للجميع، أو قد يقرر القائمون على هذا التطبيق التأجيل وإبقاء الأمور على ما هي عليه في النسخة السابقة، ونحن بدورنا سنوافيكم بأي مستجدات قد تطرأ على هذا الموضوع.



تحميل تطبيق Discord على نظام تشغيل أندرويد.