فيس بوك تتيح مشاهدة البث المباشر بطرق جديدة

مع توجه العالم نحو العمل من المنزل أو على الأقل الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، أصبحت خدمات الفيديو والبث المباشر والاجتماعات المرئية تلقى طفرة كبيرة في الاستخدام، وفيس بوك لديها مزايا جديدة في خدمة البث المباشر لإتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين.

بداية أطلقت فيس بوك وضعية الصوت فقط بحيث يمكنك السماح فقط للصوت دون الصورة للعرض في البث المباشر ما يعني توفير كبير في حجم البيانات المستهلكة، خاصة عندما يكون البث المباشر لشخص يتحدث فالأهم هو الصوت لا الصورة.

كما أتاحت فيس بوك لغير المستخدمين، أي لمن ليس لديهم حساب فيس بوك، القدرة على مشاهدة البث المباشر وبالتالي لست مضطراً لتسجيل الدخول أو حتى إنشاء حساب.

وأيضاً سمحت فيس بوك بنشر البث المباشر خارج منصتها عبر الهاتف بحيث يمكن ربطه مع رقم هاتفي يتم الاتصال فيه والاستماع لصوت البث المباشر.

أما لمن يود الربح المادي من البث المباشر، سابقاً كان هذا متاحاً فقط لمن يقوم بالبث من ألعاب الفيديو، واليوم وسعت فيس بوك دائرة المشمولين لتضم الفنانين والمتاحف والمعاهد الثقافية، وهذا أمر فعلته أيضاً منصة Twitch للبث المباشر.

وللمحترفين لمن يستخدمون أدوات وكاميرات احترافية، جعلت فيس بوك مهمة البث المباشر أسهل من خلال توفير أدوات للتحكم بالتعليقات وحتى إضافة النصوص وغيرها وذلك عبر خاصية live producer