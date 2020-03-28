شركة Abbott الأمريكية تطور جهازاً لفحص الإصابة بكورونا خلال 5 دقائق

طورت شركة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية Abbott جهاز فحص جديد لفايروس كورونا يمكنه إخراج النتيجة الإيجابية أي الإصابة بالفايروس خلال 5 دقائق فقط.

حيث تم ترخيص الجهاز من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للاستخدام الطارىء في الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية في ظل تفشي الفايروس بأعلى مستوياته العالمية داخل البلاد.

الجهاز والذي جاء بمسمى ID NOW COVID-19 سيتم شحن 50,000 وحدة منه كدفعة أولى بدايةً من الأسبوع القادم كما صرحت الشركة، حيث يأتي بحجم صغير وقابل للحمل فيما يمكنه إخراج النتيجة السلبية للعينات في فترة تتراوح من 13 إلى 15 دقيقة.

ليكون بذلك ID NOW COVID-19 لفحص كورونا هو جهاز الإختبار الثاني الذي تصادق عليه FDA خلال هذه الفترة حيث كان الأول من شركة Cephid ويستغرق زمن الحصول على النتيجة عبرة 45 دقيقة.

وكما أوضحت Abbott أن جهازها يعمل بطريقة مختلفة عن طريقة الفحص التقليدية الجارية في المختبرات الطبية لمعرفة الإصابة بالفايروس المتفشي من عدمه والتي تتم عبر أجهزة PCR؛ التي تتبع تعريض العينة إلى درجات حرارة عالية ومن ثم باردة مرة أخرى بعملية متكررة للوصول إلى بعض الأجزاء الوراثية للفايروس في العينة.

ينما جهاز Abbott يعمل ضمن درجة حرارة معينة ثابتة مما يجعله أصغر في الحجم ولا يحتاج إلى طاقة كبيرة لتشغيله وبالتالي أكثر عملية من حيث إخراج النتائج في أي مكان وخلال وقت زمني قصير بالمقارنة بالطرق الأخرى.

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المصدر

FDA