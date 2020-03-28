جوجل ستوقف خدع ومقالب الأول من ابريل هذا العام

نظراً للمأساة العالمية التي نواجهها مع فيروس كورونا الذي تسبب حتى اللحظة بوفاة أكثر من 27 ألف شخص وتصدّر الولايات المتحدة أعداد الإصابات، قررت شركة جوجل التخلي عن ما تسميه خدعة الأول من ابريل وذلك ربما للمرة الأولى.

جرت العادة في كل سنة بيوم كذبة ابريل أن تطلق الشركة مجموعة من مقاطع الفيديو والمواقع عن معظم خدماتها تظهر فيها مزايا وأفكار منتجات جديدة تبدو خيالية في معظم الأحيان، في حين أن بعضها نفذتها فعلاً مثل بريد جي مايل الذي كان يأتي بمساحة تخزين هائلة مقارنة بالمنافسين، لكن أغلبها تبقى مجرد خدعة للتسلية.

ولأن الوقت ليس مناسباً للتسلية والضحك وهناك كل هذه المآسي حول العالم، أرسلت مديرة التسويق في الشركة Lorraine Twohill رسالة لكافة الموظفين تعلمهم فيها عن إيقاف الشركة كافة المشاريع المتعلقة بخدعة ابريل.

وأكدت الرسالة أن هدف الشركة حالياً مساعدة الناس، وليتم تأجيل النكات للعام القادم. كما طالبت فرق العمل على كامل مستوى الشركة بالتوقف عن عمل المقالب والخدع فيما يخص الأول من ابريل حتى على المستوى الضيق وداخل الشركة.

هناك العديد من الشركات التي تقوم بعمل مقالب وخدع الأول من ابريل سنوياً، ولنأمل أن تتوقف عنها هذه السنة، خاصة أن جميعها قد أغلقت مقراتها وأصبح موظفيها يعملون من المنزل.