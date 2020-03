جوجل ترفع حد مجموعة الاتصال من 8 إلى 12 مشترك في تطبيقها Duo

في تحديث جديد لتطبيق Duo من جوجل ، تم رفع الحد الأقصى للمشتركين في المحادثة إلى 12 بدلًا من 8 أشخاص.

تماشيًا مع الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم بأسره، أعلن مدير إدارة المنتجات في جوجل عن زيادة العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في مكالمة Duo من ثمانية إلى اثني عشر، وقد أشارت الشركة “ندرك أن الاتصال الجماعي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي، لذلك قمنا بزيادة مكالمات المجموعة من 8 مشاركين إلى 12”.

وفي هذا الصدد، كانت بدايات Duo مع أربع مشتركين فقط، وفي مايو من العام الماضي تم رفع الحد الأقصى إلى ثمانية، واليوم أصبح الحد الجديد اثني عشر مشتركًا، دون تحديد الشركة بأن هذه الزيادة دائمة أم لا.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19

