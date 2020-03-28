إزالة تطبيق Infowars من متجر جوجل بلاي لنشره معلومات مضللة عن فيروس كورونا

في إطار مكافحة الأخبار المُضللة، أزالت جوجل تطبيق Infowars من على متجر جوجل بلاي.

هذه الأيام، يعيش العالم على صفيح ساخن جرّاء التداعيات الخطيرة والخطيرة جدًا بسبب جائحة كورونا، ودائمًا ما نقول “الوقاية خيرُ من قنطار علاج”، وندعوك بالالتزام بالحجر المنزلي فسلامتك من سلامة أهلك وأحبابك، عمومًا في إطار متابعتنا لآثار كورونا على التقنية، أزالت شركة جوجل تطبيق Infowars من متجرها بلاي، وذلك بسبب نشره معلومات مُضللة عن الفيروس التاجي والتي تتعارض مع سياسات مطوري جوجل.

من جانبه تتمثّل هذه المعلومات في نشر التطبيق لمقطع فيديو يزعم فيه أن الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس التاجي غير فعّالة، بما في ذلك الحجر المنزلي والحجر الصحي، كذلك أن العلاجات الطبيعية لعلاج المرض موجودة فعلًا!

بالتالي، استدعى ذلك من جوجل اتخاذ موقف حازم، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بنشر معلومات مُزيّفة حول جائحة كورونا، وكررت الشركة موقفها أنها لن تسمح لمتجر جوجل بلاي أن يكون وسيلة لنشر المعلومات الخاطئة وأشارت أيضًا:

“الآن وأكثر من أي وقت مضى، تُعدّ مكافحة المعلومات الخاطئة في متجر جوجل بلاي أولوية قصوى، وعندما نجد تطبيقات تنتهك سياسة المتجر من خلال توزيع معلومات مضللة أو ضارة، فإننا نزيلها من المتجر”.

يُذكر أخيرًا، أنه خلال السنوات الأخيرة تم تعليق Infowar من جانب يوتيوب مرتين، وكذلك تويتر وفيسبوك وحتى متجر آب ستور، وهذه المرّة قد كانت الضربة القاضية له من خلال إزالته أيضًا من متجر جوجل بلاي.

المصدر.