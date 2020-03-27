آبل تطلق موقع وتطبيق للمساعدة في تشخيص الإصابة بالكورونا

آبل هي آخر الشركات التي أطلقت موقعاً يختص بالكورونا، لكنها ستعمل من ناحية المساعدة في تشخيص الإصابة بالمرض من خلال طرح بعض الأسئلة، وفي حال كان هناك شكوك حول إصابتك بالمرض – لا سمح الله – فإنها ستقترح عليك ما الذي يجب فعله بعدها.

تعاونت آبل مع عدة جهات ومنظمات صحية وحكومية رسمية لتطوير الموقع بما فيها CDC ما يؤكد من موثوقية المعلومات المقدمة فيه، وبشكل خاص للمواطنين داخل الولايات المتحدة الأميركية التي تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات الذي تجاوز 93 ألف مصاب لحظة تحرير الخبر.

يمكن الوصول للموقع من خلال الرابط التالي، وهناك تطبيق أيضاً لنظام التشغيل iOS ولايحتاج استخدامه التزويد بأية معلومات شخصية أو عنوان بريد الكتروني، كما تلتزم آبل بحماية خصوصية إجابات المستخدمين ولن تشاركها مع أية جهة أخرى بدون موافقتك.

وتقدم آبل بعض التوصيات التي يجب عملها في حال الشك بوجود أعراض الكورونا، مثل العزل الشخصي لمدة لاتقل عن اسبوع، والاستراحة والتغذية الصحية.

إنها مساهمة بسيطة من آبل ولاتقدم شيء جديد لكنها تعمل على إتاحة التشخيص لأي مستخدم حول العالم عبر الإجابة عن أسئلة تخص الأعراض العامة كالحرارة والسعال والسفر لدول معينة.