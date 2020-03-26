هواوي تُعلن عن إتاحة مكبر الصوت Sound X حول العالم بداية صيف 2020

مكبر الصوت ذو التصميم المميز Sound X من هواوي والمطور بالتعاون مع Devialet الفرنسية أصبح متاحًا على مستوى العالم.

أعلنت شركة هواوي اليوم وخلال مؤتمر الكشف عن ثلاثية هواتف P40 المميزة، عن مكبر الصوت أو السماعة الذكية المنزلية Sound X الذي تم تطويره رفقة شركة الأجهزة الصوتية والسماعات الفرنسية، Devialet ، والتي تُعد أحد الشركات الرائدة في مجال الصوتيات على مستوى العالم في تطوير التقنيات الصوتية والتصميمات الأنيقة الخاصة بالأجهزة ذات الصلة.

كانت هواوي قد أعلنت عن مكبر الصوت المذكور في الصين نهاية العام الماضي، لكنها الآن قررت إطلاقه للمستخدمين عالميًا.

يتميز المكبر الصوتي Sound X بجودة ووضوح الصوت بجانب قوته بفضل قدومه بقومة 60 واط، ويحمل معه ميزة الصوت 360 درجة ما يساعده على بث الصوت في جميع الاتجاهات في المكان للاستمتاع بتجربة صوتية مميزة.

كما يتمتع بتقنية مشاركة الملفات Huawei Share عند استخدام واجهة EMUI 10.1 ليساهم بتشغيل الملفات الصوتية من أجل جهاز بسهولة.

ويدعم Sound X الاتصال مع الأجهزة الأخرى عبر تقنية بلوتوث والاتصال عبر تقنية WiFi Direct التي تتيح سرعة ووضوح اعلى.

سيكون مكبر الصوت من هواوي أمام مواجهة كبيرة في هذا المجال بفضل وجود منافسين كبار مثل آبل، جوجل، أمازون، وسامسونج.

الجدير بالذكر أن هواوي لم تعلن عن سعر الجهاز، لكنها قالت أنه سيكون متاحًا للشراء في بداية صيف 2020.