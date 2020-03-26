هواوي تعلن عن ساعة Watch GT 2e وألوان إضافية لنسخة Watch GT 2

ساعة Watch GT 2e تظهر في مؤتمر هواوي اليوم مع إضافة نسخو بألوان جديدة للساعة السابقة Watch GT 2.

أعلنت شركة هواوي قبل قليل في مؤتمرها الخاص بالكشف عن سلسلة هواتف P40، عن تحديث لساعتها الذكية السابقة Watch GT 2 بإضافة لون ذهبي، وإطلاق ساعة ذكية جديدة باسم Watch GT 2e تستطيع العمل حتى أسبوعين على نفس الشحنة كما تقول الشركة.

ساعة Watch GT 2 ستأتي بقياس 42مم و46مم وقاقة Kirin A1 وشاشة زجاجية مع طبقة حماية مصقولة 3D بتصميم مميز.

وتستطيع الساعة تخزين نحو 500 أغنية وتشغيلها بالخلفية، بجانب تقديم مزايا التعقب وتتبع الحركة وقياس نبضات القلب حتى تحت الماء.

أما ساعة Watch GT 2e فهي تأتي مع بطارية لها القدرة على العمل لمدة تصل أسبوعين كما تقول هواوي، وتقنية مقاومة الماء حتى 50 متر مع مستشعر لقياس نبضات القلب تحت الماء، ومستشعر SpO2 بخاصية الأشعة تحت الحمراء.

كما تتميز الساعة بتوفير أكثر من 100 وضع لمساعدة المستخدمين على ممارسة الرياضة وقياس الجهد المبذول خلال اللعب.

وتضيف كذلك مستشعرات لتعقب ضربات القلب بالوضع الطبيعي، وتتبع حالة النوم، بالإضافة إلى تتبع الحالة النفسية والضغط لدى المستخدمين.

وكما هو الحال مع الساعة السابقة المحدثة، فإن الساعة الجديدة تستطيع حفظ نحو 500 أغنية على ذاكرتها وتشغيلها في الخلفية.

تأتي نسخة GT 2 قياس 42مم بـ229 يورو، فيما تأتي نسخة 46مم بـ249 يورو، أما ساعة 2e فستصل بـ199 يورو.