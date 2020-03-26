هواوي تطلق مساعدها الصوتي Celia

مساعد صوتي آخر أصبح متاحاً اليوم، وهذه المرة من شركة هواوي مع هاتفها الذكي الجديد P40 نظراً لأنه لا يحوي مساعد جوجل، لذا قدمت هواوي مساعدها Celia الذي يدعم ثلاثة لغات وبعض المهام الأساسية.

يدعم المساعد Celia اللغات الإنكليزية والفرنسية والاسبانية فقط حالياً ويعمل بالأمر الصوتي “Hey, Celia”، ويقوم ببعض الوظائف مثل الاستعلام عن حالة الطقس وإرسال الرسائل النصية القصيرة لشخص ما أو الاتصال به مع وضع التذكيرات والحصول على المواعيد من التقويم وأيضاً الترجمة.

كانت هواوي قد ذكرت العام الماضي اسم المساعد الصوتي على أنه الإصدار العالمي من مساعدها Xiaoyi المتخصصة فقط باللغة الصينية. وسيكون Celia قادراً على التعرف على الأشياء بواسطة الذكاء الاصطناعي في عدسات هواتف هواوي وتقديم المعلومات عنها.

تقول هواوي أنها ستواصل تحديث ودعم مساعدها Celia بمزيد من الوظائف والتحسين وذلك حتى 7 ابريل المقبل مع واجهة EMUI 10.1 التي ستأتي بها هواتف P40. وقالت الشركة أنها سترسل مساعدها الصوتي الجديد إلى هواتفها الذكية الأخرى عبر تحديثات هوائية، بدون تحديد إطار زمني واضح أو الهواتف الذي سيصل إليها.