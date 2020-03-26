قريبًا قد يُتيح لك تطبيق يوتيوب اختيار جودة الفيديو الافتراضية على أندرويد

في إضافة مُنتظرة وبشدة، من الممكن أن يدعم تطبيق يوتيوب على أندرويد قريبًا إمكانية اختيار الجودة الافتراضية.

من المُزعج لنا كمستخدمين أن نضطر دائمًا إلى تغيير إعدادات جودة المشاهدة في يوتيوب، وذلك للحصول على اللقطة المناسبة العالية الدقة، كما وينطبق نفس الأمر على الخدمة في الهواتف المحمولة، حيث في الغالب يكون دقة الفيديو الافتراضية عند 480p، لكن الآن هناك أخبار سارة، حيث قد يُتيح لك التطبيق قريبًا تعيين إعداد للجودة يكون افتراضي.

وهذا ما كشفه مطوري XDA مؤخرًا، حيث اكتشفوا رمزًا في أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب على أندرويد، يُتيح هذا الرمز إعداد جودة افتراضي يسمح للمستخدم بالاختيار بين معدلات البت “عالية” و “منخفضة” و “تلقائية”، كما ولا يحدد التطبيق درجات الدقة التي ستستخدمها مقاطع الفيديو، ولكن من المفترض أن يشير الإعداد “مرتفع” إلى الدقة العالية أو أعلى.

ويُذكر مؤخرًا، أن يوتيوب قد حددت جودة الفيديو الافتراضية إلى 480 بكسل لجميع المستخدمين في أنحاء العالم، وكانت هذه الخطوة للتقليل من استخدام البيانات على الشبكات المزدحمة بسبب الحجر المنزلي الذي فرضه وباء كورونا على الجميع، وعلى الرغم من أن يوتيوب لا تزال تسمح لك بتشغيل مقاطع الفيديو بدقة أعلى، إلأ أنه يجب تغيير جودة كل فيديو يدويًا.

أخيرًا، ونظرًا لأن الميزة لم يتم تمكينها بعد، فمن المحتمل أن تنتظر الشركة هدوء الوضع العام في العالم قبل إطلاقها للجميع، كما ومن المتوقع أن تستمر قيود جودة الفيديو الحالية لمدة 30 يومًا.

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