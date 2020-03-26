شركة هواوي تكشف عن نظارتها الذكية X GENTLE MONSTER

كشفت شركة هواوي قبل قليل عن أحدث هواتفها سلسلة P40 والتي جاء بثلاثة نسخ؛ وعلى هامش الحدث كشفت هواوي أيضاً عن نظارتها الذكية X GENTLE MONSTER التي تأتي بتصميم أنيق وتقنيات اتصال وصوت تسهل عملية تواصل المستخدمين.

النظارة الذكية X GENTLE MONSTER تأتي بتصميم أنيق وبتقنية اتصال وتواصل حديثة من هواوي لتعلب دوراً مهماً في المظهر العالم لمرتديها وتسهيل التواصل والاستماع إلى الموسيقي بنفس الوقت.

وأوضحت الشركة أن النظارة تأتي بخمس تصميمات مختلفة ثلاثة منها بعدسات بصرية والاثتنين الباقيتين بعدسات شمسية مناسبة لكل الأوقات وكافة المناسبات.

ويحوي ذراعي النظارة الذكية مكبر صوت مزدوج بتجويف داخلي يتيح إرسال صوت نقي للمستخدم وفي فس الوقت يراعي الخصوصية ويحمي من استماع المجاورين لما تسمعه.

كما وتوفر النظارة ميزة التقليل من الضوضاء عبر ميكروفونات الموجودة في الذراع النحيق وبالتالي تحد من الضوضاء أثناء اجراء الاتصال والمحادثات حيت تم تدعيم هذه الميزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً.

أما بالنسبة للشحن النظارة فقد قامت هواوي بتضمين الشاحن في علبة النظارة الجلدية نفسها لتكون عملية الشحن أكثر سهولة جمالاً؛ حيث تمكث البطارية 2.5 ساعة من الاستخدام على الشحنة الواحدة في الاتصال والاستماع للموسيقي؛ بنما يمكنها المكوث في وضخ الشحن المتعدد 8 ساعات عند الاستماع للموسيقي.

المصدر

HUAWEI