رقاقتان جديدتان من كوالكوم قد تتيحان ميزة إلغاء الضوضاء للسماعات اللاسلكية الرخيصة

أعلنت عملاق أشباه الموصلات الأمريكية كوالكوم عن زوج جديد من رقاقات البلوتوث المخصصة لسماعات الهواتف اللاسلكية وهما كوالوكوم QCC514x وQCC304x SoCs.

حيث ستدعم كلتا الرقاقتان تقنية الشركة TrueWireless Mirroring التي تجعل الاتصال أكثر ثباتاً وأسهل في الاقتران مع الأجهزة بالإضافة لميزة مهمة وهي إلغاء الضوضاء أو الضجيج.

ميزة إلغاء الضوضاء ANC وبتوفرها في الرقاقات الجديدة من كوالكوم كميزة معيارية قد يجعل من أمر إلحاق الخاصية في السماعات اللاسلكية الرخيصة أمراً واقعاً بحيث لن تعود حكراً على الفئة الراقية فقط؛ وبأداء عالي كما وصفت الشركة شبيه بذلك الذي توفره سماعات الرأس اللاسلكية مع المحافظة على عمر بطارية أطول حتى أثناء تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء.

فيما يكمن الفرق الأساسي بين الرقاقتين الجديدتين أن QCC514x مدعمة بوضع التفعيل الدائم للمساعد الصوتي كما هو الحال في سماعات آبل AirPods وأمازون Echo Buds بينما رقاقة QCC304x SoCs تدعم التفعيل اليدوي للمساعد الصوتي باليد بدلاً من الكلمات المفتاحية.

والواضح من التصميم الجديد وتدعيم كوالكوم لرقاقتيها بهذه المواصفات المعيارية من دعم إلغاء الضوضاء والمساعد الصوتي ستكر كون هذه المواصفات حكراً على سماعات الهواتف اللاسلكية الرائدة والمعروفة في السوق وسنشهد اتساع الرقعة لتشمل المزيد من الخيارات الجيدة للمستهلك بأسعار أقل في الفترة القادمة.

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المصدر

The Verge