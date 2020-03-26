دوولينجو تطلق تطبيقها الجديد Duolingo ABC على iOS

Duolingo ABC تطبيق جديد من دوولينجو لتعليم الأطفال كيفية القراءة.

لدى دوولينجو العديد من تطبيقات التعلّم، على رأسها التطبيق الرئيسي Duolingo الذي يُعد أفضل تطبيق أو خدمة لتعلّم اللغات حول العالم، Duolingo ABC أحد التطبيقات الجديدة الفرعية للشركة، وهو متاح حصرًا لمستخدمي iOS فقط، ويهدف التطبيق إلى تعليم الأطفال الصغار كيفية قراءة اللغة الإنجليزية.

من ناحيته، يستخدم التطبيق هنا دروسًا قصيرة تم إعدادها خصيصًا للمساعدة في تعليم الأبجدية للأطفال من سن الثالثة إلى السادسة، ويعتمد على الصوتيات السلسة والكلمات المُصوّرة في التعليم، في نفس السياق، تقول الشركة أن تطبيقها الجديد يتضمّن أكثر من 300 درس مختلف.



من ناحيته أيضًا، سيُطلب من الأطفال عبر التطبيق أداء مهام مثل تهجئة كلمة معينة من خليط من الأحرف، كذلك تتبع الخطوط العريضة لحرف كبير أو صغير، وتتبع أسمائهم، فضلًا عن النقر على الكائنات التي تبدأ بحرف معين والمزيد.

أخيرًا، مع هذا الإطلاق الأولي، سيكون تطبيق Duolingo ABC متاحًا في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتقول الشركة أنها تخطط لإصدار نسخة من تطبيقها الجديد هذا لمستخدمي أندرويد في المستقبل، على أن يكون متاح مجّانًا بشكل كامل وبدون أي إعلانات أو حتى مشتريات داخلية.



تحميل تطبيق Duolingo ABC على iOS.