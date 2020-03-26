أخيرًا جوجل تُطلق تطبيقها البودكاست على نظام iOS

يصل تطبيق البودكاست من جوجل أخيرًا إلى نظام تشغيل آبل iOS وهو رائع للمستخدمين الجدد.

على الرغم من أن الوقت غير مناسب للإعلان عن مُنتج جديد، والسبب يعود للظروف التي يعيشها العالم بأسره بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن إذا كان المُنتج يُساعد الأشخاص أثناء حجرهم المنزلي الصحي، فقد أتى بوقته، وهذا ما قامت به جوجل حاليًا، حيث أتاحت تطبيقها البودكاست المجاني وبشكل رسمي لمستخدمي نظام آبل iOS.

بدوره، هذا الإطلاق يأتي بعد عامين من إطلاق جوجل تطبيقها هذا لمستخدمي أندرويد، وكذلك منذ أن دعمت التشغيل على الويب، ومع ذلك، فقد أطلقت الشركة مؤخرًا موقعًا إلكترونيًا خاصًا ومناسبًا للبودكاست، وآخر قطع اللغز هو إطلاقه الآن لمستخدمي نظام التشغيل iOS.

عمومًا، يأتي التطبيق بواجهة سلسة للغاية، وتركيزه الأكبر يكون في نقلك للحلقات مباشرة، وذلك بدلًا من دفعك للغوص في اشتراكات العروض، وفي حالة أردت الاستماع لحلقة في وقت لاحق، ببساطة يمكنك وضعها في قائمة الانتظار، كذلك تعرض لك واجهته معلومات حول كل حلقة، لذا من السهل الاستماع إليها دون الحاجة إلى الالتزام أولاً بالاشتراك في أحد العروض.

أخيرًا، إذا بدأت في الاستماع إلى حلقة على أحد الأنظمة الأساسية، فيمكنك استئناف الاستماع من حيث توقفت على أي جهاز آخر، ويعود الفضل إلى ميزة المزامنة بين أندرويد والويب و iOS، وإلى جانب إطلاق جوجل لتطبيقها البودكاست على iOS، فقد أطلقت الشركة أيضًا ميزة تتيح للمستخدمين الاشتراك في ملفات البودكاست في مشغل الويب وإعادة تصميمها على إصدار أندرويد.



تحميل تطبيق جوجل بودكاست على iOS.

المصدر:

جوجل.