جوجل تتيح ميزة “الإغلاق المؤقت” على الخرائط والبحث لأصحاب الأعمال

في عمل عملاق التقنية جوجل لإيجاد تسهيلات للتعامل مع حظر التجوال والظروف الراهنة التي يشهدها العالم بأسرة مع تفاقم تفشي كورونا؛ أعلنت الشركة عن توفيرها ميزة جديدة لأصحاب الأعمال والمحال التجارية وسلك الأعمال ككل تتيح لهم توسيم أماكن العمل بـ “مغلق مؤقتاً” على خرائط جوجل وعبر نتائج البحث.

حيث تتيح هذه الميزة للمستخدم التأكد من المحال والأماكن التجارية المفتوحة في المنطقة التي يقطنون فيها أو التعرف على ساعات العمل و موعد الفتح والإغلاق دون الحاجة للإنتظار على أرض الواقع.

وقامت جوجل بنشر تعليمات لأصحاب الأعمال لتوجيههم لآلية تحديث ملفاتهم والإستفادة من ميزة “مغلق مؤقتاً” وإضافتها على الخريطة والبحث.

حيث يستطيع مستخدمي خدمة جوجل My Business الذهاب لتحديث ملفهم وإيجاد الميزة الجديدة والإستفادة منها من خلال قائمة “إغلاق هذا العمل” كما تظهر الصورة التالية:

فيما أوضحت جوجل بالوصول للقائمة سيلقى المستخدم ثلاث خيارات مختلفة الأول وهو ” التوسيم بالمغلق مؤقتاً” والثاني ” مغلق بشكل دائم” والثالث “حذف المدخلات”.

من جانب أخر قد تعد الميزة غير مفيدة للجمهور في حال عدم تحديث أصحاب الأعمال لملفاتهم والإشارة لحالاتهم الحالية؛ بينما قالت جوجل في وقت سابق بأنها ستلجأ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لسؤال المشغلين وأصحاب الأعمال تأكيد مواعيد عملهم وتحديثها بشكل دوري.

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المصدر

searchengineland