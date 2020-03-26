الآن خدمة بث الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية من MX Player تصل 7 دول جديدة

أطلق القائمون وراء تطبيق MX Player خدمة البث المجانية للمزيد من الدول.

معظمنا على علم بمُشغّل MX Player الذي يُعد من الأفضل في مجاله، حيث له القدرة على التعامل مع أي تنسيق أو برنامج ترميز أو معدل بت أو ملحق للترجمة، وما فاتك هنا أن للتطبيق لديه أيضًا خدمة عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية عند الطلب، والتي كانت متاحة وبشكل حصري في دولة الهند، والآن تتوسع هذه الخدمة على نطاق أكبر، لتدعم في الوقت الحالي 7 دول جديدة وهي على النحو التالي:



الولايات المتحدة الأمريكية

المملكة المتحدة

أستراليا

بنغلاديش

كندا

نيبال

نيوزيلاندا

بالتالي، إذا كان لديك تطبيق MX Player مثبت على هاتفك وتقطن في أحد هذه الدول، فلن تحتاج إلى القيام بشيء، كون أن التحديث من جهة الخادم، ويجب أن تتحوّل معك واجهة التطبيق من تلقاء نفسها لتدعم رمز البث الجديد للاستمتاع بالأفلام والبرامج المقدمة من الخدمة.

وأجدر بالإشارة هنا، يجب أن لا تتوقع العثور على على الكثير من الأفلام أو العروض الجديدة، حيث معظم العناوين قديمة بعض الشيء، ومع ذلك، فالخدمة مجانية بالكامل، أخيرًا، بعد هذا التوسع، يأمل القائمون وراء تطبيق MX Player في الدخول للمزيد من الأسواق الأخرى على رأسها الوطن العربي.

المصدر:

The Next Web