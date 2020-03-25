ون بلس تطلق خدمة الدفع OnePlus Pay والبداية من الصين

إطلاق خدمة الدفع OnePlus Pay من ون بلس وبشكل رسمي بعد فترة من الحديث والبداية كانت من البلد الأم، الصين.

أعلنت شركة ون بلس رسميًا عن إطلاق خدمة الدفع الإلكترونية عبر الهواتف، OnePlus Pay، والتي كانت قد تحدثت عنها العام الماضي أثناء إطلاق هاتف OnePlus 7T وأشارت إلى رغبتها في طرحها خلال عام 2020. ولم تخيب الشركة وعدها، وبالفعل أطلقت خدمتها لكن في البلد الأم الصين حتى هذه اللحظة.

تتوفر خدمة الدفع الجديدة مع هاتفي OnePlus 7T و7T Pro فقط حتى الآن، ويتم استخدامها عبر تطبيق محفظة إلكترونية بالهاتفين.

تعتمد خدمة OnePlus Pay على تقنية الاتصال قريب المدى، NFC، ومن خلالها يتم الدفع عبر نقاط الدفع الخاصة بالمتاجر المختلفة.

وتقدم الخدمة الدعم لبطاقات الائتمان الخاصة لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية في مكان إطلاقها الحالي، لكنها من المتوقع أن تدعم بنوك جديدة خلال الفترة القادمة، بجانب التوسع إلى عدة بلدان أخرى على غرار خدمات الدفع المختلفة. لكن حتى الآن لم تعلن ون بلس عن مواعيد محددة لظهور الخدمة بمناطق ثانية.

الخدمة حاليًا متوافقة مع نظام تشغيل HydrogenOS المبني على أندرويد، وبالتالي من الصعب عملها مع هواتف أي شركة أخرى.

تأتي خدمة ون بلس على غرار ما قدمته آبل، ومن ثم جوجل وسامسونج مع خدمات دفع مميزة على هواتفها المختلفة.

المصدر:

OnePlusBlog