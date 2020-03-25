منصة نعناع تُغلق جولة استثمارية بقيمة 18 مليون دولار

منصة نعناع تُغلق جولة استثمارية من الفئة “ب” بقيمة 18 مليون دولار وبمشاركة ومضة.

أعلنت شركة ومضة عن مشاركتها في جولة استثمارية بقيمة 18 مليون دولار من الفئة “ب” لصالح منصة “نعناع” السعودية. وقد شارك في قيادة هذه الجولة صندوق STV السعودي للاستثمار المخاطر ومؤسسة “شركاء المبادرات في الشرق الأوسط” (MEVP)، بجانب استثمارات من الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) وشركة Impact46 وشركة “شركاء وتر”.

تعتبر نعناع من أبرز المنصات المتخصصة في شراء المقاضي والبقالة المنزلية، حيث تساعد المتاجر الضخمة على عرض منتجاتها لملايين المستخدمين. ويسمح تطبيق نعناع لمستخدميه شراء المنتجات بسهولة من خلال طلبها عبر الإنترنت لتصله إلى عناوينهم المُسجَّلة. كما يسمح التطبيق بتتبع وصول الطلب لحظة بلحظة.

تأسست منصة نعناع في عام 2015 على يد أحمد السمعاني وسامي الحلوة وعبد المجيد الصوخان، وقد تمكَّنت من مضاعفة معدل مبيعاتها ثلاث مرات في العام الماضي، وأقامت شراكات مع سلاسل كارفور وباندا وسبار وأسواق المزرعة ومانويل وغيرها، مما ساعدها على تقديم أكبر تشكيلة ممكنة من السلع الاستهلاكية للعملاء في 14 مدينة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير “بيع البقالة بالتجزئة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الصادر عن مختبر ومضة للأبحاث إلى أن قطاع البقالة الإلكترونية لا يزال أقل القطاعات اقتحاماً من قِبل الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة، ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو السنوي لذلك القطاع على 100%، إن لم يكن أكثر، في العامين المقبلين على الأقل.

وبتصريحه حول الاستثمار، قال فادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة ومضة: “في أعقاب أزمة فيروس الكورونا الحالية، ستكون الشركات التي عززت من مكانتها في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع في الأوقات العادية وكذلك الصعبة هي الرابحة في المستقبل، وتعد نعناع واحدة من هذه الشركات، ونحن سعداء للغاية للاستثمار بها.”

من جانبه، قال سامي الحلوة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة نعناع: “لقد أمضينا العام ونصف العام الماضيين في إزالة العوائق التي تواجه عملاءنا عند شرائهم منتجات البقالة اليومية. ولا يزال الطريق أمامنا طويلاً، لكننا واثقون من قدرتنا على أن نكون التطبيق الأول الذي يستخدمه المستهلكون في السعودية.”

وأضاف سامي: “ستُمكِّننا هذه الجولة من التوسع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما ستسمح لنا بالتركيز على مواصلة تحسين تجربة عملائنا الممتازة وتطوير حلول تكنولوجية لدعم نمو شركائنا وتطورهم”.

تهدف منصة نعناع من هذه الجولة الاستثمارية إلى مواصلة إقامة شراكات جديدة مع متاجر الهايبر ماركت ومحلات المواد الغذائية.

وتسعى لزيادة حجم الطلبات إلى مائة ألف طلب كل شهر إلى المشترين في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2020.

يُشار أن منصة نعناع سبق وحصلت على جولة استثمارية من الفئة “أ” بقيمة 6.6 مليون دولار في عام 2019.