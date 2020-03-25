مايكروسوفت توقف تحديثات ويندوز الإختيارية غير الأمنية

بدءاً من شهر مايو المقبل، ستشهد عدد أقل من تحديثات ويندوز التي ستصلك، حيث أعلنت مايكروسوفت أنها ستوقف مؤقتاً التحديثات الاختيارية غير الأمنية لتركز فقط على تطوير وإرسال التحديثات الأمنية.

عادة ترسل مايكروسوفت تحديثين في كل شهر وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين منه، وتتضمن تلك التحديثات إصلاح للمشاكل وبعض التحسينات هنا وهناك، لكن الآن ستوقف إرسال هذه التحديثات وتركز على التحديثات الأمنية الإلزامية.

وترسل مايكروسوفت التحديث الأمني الشهري في ثاني ثلاثاء من كل شهر، وستواصل كالمعتاد إرساله الآن.

يأتي هذا الإيقاف المؤقت بسبب أن موظفي الشركة أصبحوا يعملون من المنزل، وهو ما يؤثر على حسن سير العمل بالتالي لاتريد مايكروسوفت أن تقع في موقف حرج عبر إرسال تحديثات تتسبب لها بالمزيد من المشاكل.

كانت جوجل قد اتبعت نفس الإجراء عبر إيقاف تحديث متصفح ونظام التشغيل كروم، حتى أن بعض التقارير تفيد بأنها قد تتجاوز الإصدار 82 من كروم بالكامل وتنتقل فوراً للإصدار 83 وذلك لنفس السبب.