جوجل تطلق موقع عربي للدراسة من المنزل

بسبب إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، أصبحت العديد من العائلات والمدارس تبحث عن حلول بديلة لمنع توقف العملية التعليمية، وجوجل لديها أدوات وخبرة كبيرة في هذا المجال، الآن تضعها بين يديك.

أطلقت جوجل موقع رسمي عربي مؤقت يتضمن معلومات وأدوات لمساعدة المدرسين لمواصلة التعليم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.

توفر جوجل مجموعة متنوعة من الأدوات والدروس المفيدة بدءاً من تجهيز المنزل لإجراء مكالمات الفيديو وكيفية إجراء المكالمات المرئية مع الصف الدراسي وإعداد جلسة أسئلة وأجوبة وحتى استخدام خدمتها Classroom للبث المباشر للدروس.

أما في حال كان الاتصال لديك ضعيف أو لا تحتاج لمكالمات الفيديو، هناك مجموعة أخرى من الأدوات مثل التواصل مع الطلاب عبر Classroom وإنشاء مواقع الكترونية للطلاب عبر خدمة مواقع جوجل وحتى إعداد الاختبارات عبر Forms واستخدام المستندات.

وتشرح جوجل خطوة بخطوة كيفية استخدام مختلف أدواتها مثل التقويم لإعداد مواعيد الجلسات الفردية، وحتى السبورة الإلكترونية الافتراضية Jamboard، والتواصل بين المعلمين ومشاركة الموارد التعليمية مثل ملفات الدروس، وحتى تم إعداد مجموعة فيديوهات على يوتيوب لمساعدة الأهالي في تعليم الطلاب من المنزل.